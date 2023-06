El secretario de Seguridad Óscar Gómez Heredia confirmó que en medio de los operativos de control y vigilancia que se realizan dentro y fuera del estadio El Campín, previo al partido de la final de la Liga BetPlay entre Millonarios y Nacional, fueron hallados 28 litros de aguardiente, ocho cajas de ron, dos botellas de Whisky y pólvora que fueron decomisadas.

Según el alto funcionario, también se dio la captura del primer hombre quien fue hallado tratando de ingresar un arma traumática al escenario deportivo. "Fue capturado por las autoridades y en este momento está siendo judicializado", señaló Gómez Heredia.

En operativos de control con @PoliciaBogota en el estadio El Campín incautamos 28 litros y 10 cajas de aguardiente, 8 de ron y 2 botellas de whisky.



Decomisamos 4 barras de pólvora y se inacautó 1 arma traumática a una persona que pretendía ingresarla, está siendo judicializada. pic.twitter.com/VTqCyCtVyu — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) June 24, 2023

Operativo de seguridad

l secretario de Gobierno, José David Riveros, confirmó el dispositivo de seguridad adicional y la logística que se dispondrá para la proyección del partido de la final de la Liga BetPlay entre Millonarios y Nacional que se transmitirá en el Parque Simón Bolívar para la hinchada azul de la capital del país.



Las puertas del parque Simón Bolívar se habilitarán a las 4:00 de la tarde y el ingreso de los hinchas será por el corredor de la calle 63. Es importante que si usted asistirá a la transmisión del partido en el parque metropolitano tenga en cuenta que no puede ingresar ningún tipo de líquido, bebidas embriagantes, no le permitirán en el ingreso de correas con chapas metálicas ni grandes ni pequeñas, tampoco podrá ingresar estupefacientes ni elementos de celebración que contengan pólvora. Al parque Simón Bolívar solo podrán ingresar hinchas de Millonarios.



Aunque el ingreso se dará desde las 4 de la tarde es importante que llegue con antelación para que no encuentre congestión en el ingreso, procure movilizarse en transporte público porque no habrá espacios asignados para estacionar. "Vamos a tener una fiesta y vamos a celebrar en paz. Estamos seguros que en Bogotá viviremos una final, independientemente del resultado, en paz y con seguridad", señaló es secretario de Gobierno.



REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO