Palos, piedras, machetes y papas bomba fueron los elementos que un grupo de encapuchados, que entraban y salían de la Universidad Nacional en Bogotá, usaron para arremeter contra los miembros de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antiguo Esmad.



En la confrontación, que se extendió desde las 10 a. m. hasta las 5 p. m., resultaron lesionados dos patrulleros de ese cuerpo especial de la Policía.



En el video de una de las cámaras de seguridad que están ubicadas sobre la calle 26, a la altura de la puerta de acceso de la Universidad Nacional, quedó registrado cómo sobre las 11 a. m. una papa bomba que fue lanzada desde el centro universitario rebota y explota en la cara de uno de los uniformados.



Se trata del oficial Jhon Rodríguez Sandoval, quien tras el impacto cae al suelo y es cubierto por sus compañeros, que al tiempo avanzan en bloque hacia el lugar desde donde los encapuchados arremetieron y se resguardaron.

Según información entregada por la Policía Nacional, Rodríguez se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Policía y su pronóstico de salud es reservado. De hecho, la alcaldesa Claudia López reportó que el uniformado "está entre la vida y la muerte".



Rodríguez, de 31 años, es oriundo del municipio de Ciénaga, Magdalena, y lleva cerca de nueve años al servicio en la institución. Según la información oficial, estaba en su periodo de rotación por Bogotá, que no duraría más de siete u ocho meses.

Los hechos, de acuerdo con fuentes cercanas a la situación, estarían alentados por el álgido momento político que atraviesa el país.



La agresión contra los policías también recuerda lo ocurrido durante las manifestaciones de la minga indígena frente al edificio de Avianca, en octubre del 2022, en las que 11 uniformados fueron atacados con palos y piedras, arrastrados por las calles del centro y despojados de su indumentaria.



Ante estos hechos, el director de la Policía Nacional, William René Salamanca, señaló que había encargado a la comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Sandra Patricia Hernández, para ponerse el frente de la situación y buscar a los responsables; no obstante, la Mebog no se ha pronunciado al respecto.

Indignada por el ataque al uniformado, la alcaldesa López le solicitó coordinación al director de la Policía y a la rectoría de la Universidad Nacional para que la fuerza disponible ingresará a la institución y realizará acciones de restablecimiento del orden.



Dicha solicitud se da por la gravedad de los hechos y luego de que la misma mandataria afirmara que no eran estudiantes los que estaban liderando los disturbios, sino criminales infiltrados del “Movimiento Bolivariano”.



La petición de López se da a pesar de que siempre desde las instituciones de educación superior se ha alegado autonomía universitaria, sin embargo, esta no sería la primera ocasión en la que ingresan miembros de la institución policial al campus de la Universidad Nacional en Bogotá.



La última ocasión que se realizó una intervención de las autoridades policiales fue a principios de noviembre de 2012, cuando más de 500 uniformados, con tanquetas y patrullas antiexplosivos, se tomaron la Nacional durante toda una noche. Un mes antes había sucedido algo similar.



EL TIEMPO se comunicó con la Universidad Nacional para indagar sobre una supuesta solicitud de ingreso de unidades policiales emitida por la rectoría, a lo que respondieron que "eso no es cierto. Eso no pasa aquí ni antes, ni ahora, ni luego".



Jonathan Toro Romero

REDACCIÓN BOGOTÁ

