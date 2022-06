Durante este 2022 han sido desarticuladas en Bogotá cinco bandas criminales dedicadas al hurto en residencias, según indicó la Policía Metropolitana. Estos operativos han permitido la captura de 18 personas y cinco imputaciones.

"En el transcurso del año tenemos más de 1.000 casos menos con respecto al mismo período del año anterior, eso corresponde el 30 %. Y comparativamente dentro del mes de junio tenemos 230 casos con respecto a 670 del año anterior, lo cual corresponde a un 54 %", señaló el coronel Herbert Benavides, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.



En esta temporada de vacaciones son muchas las personas que se van de viaje y dejan sus viviendas solas, por lo que la Policía Metropolitana hizo varias recomendaciones para prevenir hurtos, como asegurarse de cerrar bien todas las puertas y ventanas.



"De ser posible, cambiar las cerraduras previo al viaje. Es importante no entregar información sobre el viaje, no publicarlo en los perfiles de las redes sociales, establecer niveles de privacidad, es importante que solamente los conocidos o más allegados accedan a ellos", explicó el coronel.



Otras recomendaciones dadas por las autoridades señalan que no se debe dar información a terceros sobre la existencia de cajas fuertes o elementos de valor al interior de la vivienda y, de ser posible, instalar cámaras de seguridad o alarmas.



Por último, recomiendan encargar a una persona de confianza para que esté pendiente de su vivienda, como un vecino o familiar.



