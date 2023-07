Un video en el que se ve a un hombre de ciudadanía canadiense, Vince-Tong Sozio, agredir a un policía en el aeropuerto El Dorado ha causado indignación en redes sociales. Tras lo sucedido, el patrullero Jhon Favio Largacha, víctima de la agresión, habló sobre cómo transcurrieron los hechos.



El policía dijo que el pasado martes 11 de julio se encontraba en la parte externa de la plataforma número dos cumpliendo con su trabajo cuando decidió ingresar al interior del aeropuerto para dirigirse al baño.



"Al dirigirme nuevamente a la salida se acerca un sujeto, me llega por detrás, y trata de cogerme el arma de dotación. Me doy la vuelta y le pregunto qué requiere", comentó el patrullero Largacha.



Narró que el hombre, quien parecía "molesto por algo", no le respondió y se le acercó más. "Sin mediar palabras nuevamente se me abalanza a intentar quitarme el armamento".



Largacha, entonces, reaccionó para no dejarse quitar el arma y se inició un forcejeo.

"El señor reacciona y me ocasiona un golpe en el rostro, yo quedo un poco mareado. El señor trata nuevamente de quitarme el armamento, yo tomo una posición, me alejo y protejo el armamento, teniendo en cuenta que es un aeropuerto internacional y ahí se está protegiendo no solo mi vida, la del señor, sino también la de todo el personal", contó.

Añadió, además, que desde el primer momento pensó en proteger el arma y así "evitar una tragedia", ya que si el ciudadano tomaba posesión de ella ponía en riesgo a las personas de la terminal aérea.

También, dijo que están investigando las razones de la molestia del hombre y le agradeció a la ciudadanía por el apoyo en ese momento.



"Fue de mucha ayuda la gente al ver ese procedimiento o ese mal acto del ciudadano, se nota el apoyo (...) los comandantes, compañeros, han sido un apoyo anímico y muy cercano", concluyó.



¿Qué hacía el ciudadano extranjero en Colombia?

El servicio informativo de City TV logró hablar con uno de los pasajeros que compartió con el canadiense Vince-Tong Sozio en su llegada a Colombia, luego de tomar un vuelo proveniente desde Panamá.



El testigo, quien prefirió no identificarse, comentó que desde ese momento estuvieron en contacto con el hombre, ya que el sujeto les pidió ayuda al no recibir una de sus maletas.

Canadiense que golpeó a policía. Foto: Policía Nacional

Según las declaraciones entregadas por el testigo, el ciudadano extranjero habría llegado a Colombia para someterse a un tratamiento terapéutico que lo ayudara con sus problemas de adicciones.



"Él manifiesta que tiene problemas con sustancias, con drogas y mentalmente no se le nota bien. A veces dice incoherencias", comentó el hombre, asegurando que Sozio decía que alguien lo quería matar dentro del aeropuerto.



Se dice que el vuelo de regreso del canadiense estaba programado para este domingo 9 de julio, pero que el extranjero lo habría perdido por llegar tarde al aeropuerto.



Sin embargo, Sozio le dijo al hombre que lo había estado ayudando que no pudo regresar a Toronto porque le habían puesto problemas por su mascota. Razón por la que habría dormido en el aeropuerto El Dorado desde el domingo.

REDACCIÓN BOGOTÁ