Polémica por video donde vendedora le reclama ayudas a Claudia López

Un nueva polémica entre la alcaldesa Claudia López y un vendedor ambulante se presentó en la ciudad. En esta ocasión, es una mujer que le reclama a la mandataria por las ayudas.



Mientras López camina por una calle de la localidad de La Candelaria, cerca de la plaza de Bolívar, invitando a las personas a no realizar reuniones en sitios cerrados sino en espacios abiertos, aparece una vendedora informal que le reclama por las ayudas a los informales.



La alcaldesa, quien lleva en la mano un mensaje con la nueva campaña ciudadana 'Detalles que salvan', ve a la mujer y continúa caminando, mientras le dice: "Ahí están trabajando, sumercé. Trabaje juiciosa. Trabaje juiciosa, sumercé".



Sin embargo, la mujer la sigue unos metros e insistentemente le pregunta: "¿Para cuándo las ayudas a los vendedores ambulantes?". Y agrega: "Ayúdenos con algo porque la situación está muy difícil".



La mandataria, si bien la escucha, no se detiene a atender el reclamo y, por el contrario, continúa su camino pidiendo no hacer reuniones en recintos cerrados y si se van a hacer, que sean en lugares abiertos y ventilados.



Este caso se presenta casi 15 días después del también polémico video en el cual otro vendedor de perros calientes de nombre Alexánder Frayle aseguraba que la mandataria llegó sin saludar y le ordenó retirarse.



Ese hecho ocurrió el 28 de enero y, según Frayle, la mandataria pasó en su bicicleta y le dijo que se retirara porque esa zona no estaba autorizada para ese tipo de ventas.



Sin embargo, el vendedor, molesto, le responde que está trabajando y también le reclama por los apoyos hacia los informales. Ante esto, López le respondió: "pues trabaje".



