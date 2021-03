Bogotá podría tener aislamientos sectorizados

¿Cuáles son las medidas para Semana Santa en Bogotá? ⛪



✅ Control de aforo en iglesias

✅ No reuniones con familiares con los que no convivas

✅ No aglomeraciones

✅ Uso permanente de tapabocas



