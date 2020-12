El drama de las mujeres cabeza de hogares vulnerables en Bogotá

Dos historias que reflejan la vida de miles de madres que solas responden por sus hijos, nietos y hasta por sus padres. Esas familias, en vulnerabilidad o en pobreza, son el foco de la Tropa Social, de la Secretaría de Integración Social, una de las estrategias de la Alcaldía para ayudar a las mujeres.

La tragedia de una abuela que vela por hijos y nietos

Desde hace 25 años, la vida para María Victoria Vega ha sido una tragedia. Ella se casó con un hombre que le pegaba cada vez que se emborrachaba. Eso era el pan de cada día. Así fue durante mucho tiempo, hasta que en un accidente él terminó arrollado por una volqueta cuando se desplazaba en su bici.



A sus 57 años, una edad en la que muchas mujeres esperan con ansiedad pensionarse, ella no lo puede hacer, aunque ha trabajado toda la vida y muy duro, pero nunca cotizó para pensión ni salud. Los oficios que ha realizado apenas le dan para sostenerse ella y a sus hijos y nietos.



María Victoria lavó ropas que iba a recoger desde Casa Blanca al Cundinamarca. Luego vendió tintos y empanadas en la madrugada en Corabastos, donde también ayudaba a cargar y descargar camiones –eso le dejó una lesión en una pierna– y aseaba las famas de carne. En la tarde, barría locales en la plaza de Las Flores. En esos oficios le pagaban algunos pesos o con algo de mercado y huesos de res. Todo eso lo utilizaba para volver a surtir su caja de icopor y sus termos.

María Victoria vive con sus hijos, nietos y una nuera. Ella es el soporte de la familia. Obtiene ingresos de la venta de leche, queso y bocadillos. Foto: Secretaría de Integración

Pero luego del trágico fallecimiento de su esposo, a quien había dejado por un tiempo por la mala vida que le daba, ella tuvo sobre sus hombros la carga de toda la familia. Quedó con un niño y dos niñas. Después debió recibir a sus padres y lidiar con sus enfermedades hasta que también la muerte se los llevó. Luego, a su hija mayor le diagnosticaron leucemia y falleció. A los tres meses, el esposo de ella se ahogó en el río Magdalena, y quedaron 4 niños huérfanos.



Sin más opción, esta santandereana y otra de sus hijas que también es madre de una menor, con quien vive en una pieza, asumieron la custodia de los pequeños, y la familia se creció.



Sin más remedio, las dos mujeres se dedicaron a pintar casas. Aunque es un trabajo que deja más plata, es poco constante. Entonces, su hija empezó a emplearse en casas de familia. Y María Victoria se dedicó a la venta de leche, que recoge muy temprano en zona rural de Bosa, y quesos y bocadillos que le mandan de su tierra. Todo es fiado –dice lamentando su situación– y tampoco le alcanza para sostener los gastos del hogar. Con eso escasamente levanta la comida de sus nietos y su hija menor.



El arriendo de un par de piezas que tiene en Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar, no lo ha podido pagar hace cinco meses, porque siempre, asegura, ha estado abriendo un hueco para tapar otro. Gracias a Dios, según dice, el dueño de la casa le deja poner una vitrina en la puerta que da a la calle, ha tenido paciencia y sabe de su condición. De hecho, el hombre es una de las personas que de vez en cuando la ayudan con mercado. Sin embargo, todo tiene un límite y ella lo sabe, y eso la angustia mucho más.

La familia de Ester apenas vive con $ 3.800 diarios

Casi todos los días en la mañana, Ester* sale de su carpa de tela, donde vive en un terreno de invasión, para rebuscarse lo del diario. Ella vende bolsas en una avenida de Bogotá. Camina al menos 8 kilómetros hasta llegar al lugar en el cual se gana la vida.

Aunque permanece todo el día en un semáforo ofreciendo paquetes de bolsas para la basura, a 1.000 pesos cada uno, se considera afortunada cuando logra que le compren ocho paquetes. Eso es lo que trae un kilo de esos plásticos, por el que paga 4.200 pesos y que luego revende. En otras palabras, Ester, sus tres hijas, sus dos nietas y su nuera deben arreglárselas con 3.800 para pasar el día. Pero a veces es menos y no todos los días su dolor de cadera la deja salir.



Ese es el dinero que tiene su familia para desayunar con agua de panela con pan, almorzar con arroz con huevo o plátano si hay y, “si Dios provee”, como dice esta madre cabeza de hogar de 43 años, tener algo para la comida, que puede ser agua de panela.

Ester y sus hijos y nietos viven en una carpa que encontraron entre el reciclaje. Ella vende bolsas en las esquinas. Foto: Secretaría de Integración

Esta campesina de Pasca, Cundinamarca, debió dejar su vida tranquila cuando a las puertas de su casa llegaron guerrilleros de las Farc queriendo reclutar a sus dos hijos mayores, que en ese entonces tenían 8 y 10 años. Y si bien logró huir hacia Soacha, su esposo no se salvó de ser llevado a la fuerza. Él huyó, y un año después la familia se reencontró en Sibaté. Allí vivieron de la venta de comida. En la orilla de un andén, montaron una estufa y les vendían a obreros de la construcción y policías.



Pero de nuevo la violencia se ensañó contra ellos. Aparecieron las ‘Águilas Negras’ (una estructura criminal que los organismos de seguridad han dicho que no existe) y asesinaron a su esposo y luego a uno de sus hijos. Eso fue entre 2015 y 2016. Otra vez ella tuvo que huir, y se la ha pasado de un lado para otro, entre Bogotá, Soacha y Sibaté. Por eso, afirma, se ha desintegrado su hogar. Sus dos hijos varones y su hija mayor también huyeron, y hoy no sabe del paradero de ellos. Quedó con la obligación de su nuera, a quien de vez en cuando le dan trabajo en un restaurante; sus dos nietas y sus otras tres hijas, la más pequeña, de 4 años de edad. “No he podido tener una vida estable debido a esa persecución. Siento miedo de que me encuentren. Esa gente no nos quiere dejar en paz”, dice Ester, quien cuenta que aunque fue a la Fiscalía a poner la denuncia, al final solo la reconocieron como desplazada.



Hace 3 meses, Ester está en Bogotá, con sus tres hijas, dos nietas y su nuera. Viven en una pequeña carpa de 3 metros cuadrados que recogió en un reciclaje de basura. Pero ahora se enfrenta a la advertencia de que allí no puede seguir. Esa es una zona de invasión. Le dieron 10 días para que recogiera sus trastos o si no, la desalojan.

¿Qué es la Tropa Social?

Xinia Navarro, secretaria de Integración Social, explica qué la estrategia de la Tropa Social y cómo se está haciendo la búsqueda de hogares con jefatura femenina en Bogotá.

¿Qué es la Tropa Social?



La Tropa Social es una estrategia de política social que nunca se había hecho en Bogotá. Normalmente las personas tienen que buscar al Estado, tienen que hacer filas y rogar para que les reciban un derecho de petición y someterse a toda clase de situaciones burocráticas. Con la Tropa Social es el Estado el que llega a esas casas para muchas cosas. En primer lugar, para hacerles seguimiento. Estos hogares que vamos a visitar ya recibieron transferencia monetaria de Bogotá Solidaria en Casa, ya hacen parte de algún programa social de Integración Social, es decir, son personas que ya han recibido un acompañamiento del Estado.



¿Qué busca el seguimiento?



El seguimiento es para conocer qué está pasando en esos hogares, cuál es el nivel de violencia intrafamiliar, si hay población LGBTI, si son personas que tienen algún tipo de discriminación, si hay niños y niñas que pueden ser abusados sexualmente, si hay adultos mayores en condición de vulnerabilidad o si hay personas en condición de discapacidad que requieren atención del Estado.



Eso no nos lo dice la base de datos, que es una base fría. Esto lo que busca es ponerle rostro a la base maestra de Bogotá Solidaria en Casa. Con la Tropa Social vamos y golpeamos en esa casa, en ese hogar. Entonces, la Tropa Social es un cambio de relacionamiento entre el gobierno y el ciudadano, que es algo que nunca se ha logrado en Colombia y que el gobierno de la alcaldesa Claudia López lo está implementando de manera contundente y vehemente en los barrios.



¿Quiénes conforman la Tropa Socia?



Somos la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Salud y las alcaldías locales. Nos dividimos de a dos personas para ir a los hogares, que ya están identificados en la base maestra. La base maestra tiene cerca de 2 millones de hogares.



¿Son hogares con jefatura femenina?



Esta estrategia de política social tiene un norte, que son las mujeres y los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Las mujeres porque son las que reciben la mayor pobreza en Bogotá, en Colombia y en Latianoamérica. Las mujeres tienen que soportar doble discriminación. Por un lado, la dificultad económica de los países, en este caso las dificultades económicas que hay en Bogotá como consecuencia de la pandemia y las que venían. Además, tienen que hacer las labores domésticas en la casa. Por esa labor de cuidado y por esas labores domésticas, las mujeres nunca alcanzan a llegar al nivel económico o profesional que logran los hombres. Entonces, hay que hacer acciones contundentes y afirmativas en favor de las mujeres.



¿Cuál es la meta?



De los dos millones de hogares que tienen algún tipo de riesgo y que están en la base maestra de Bogotá Solidaria en Casa, identificamos 500.000 con jefatura femenina. Vamos a conocer la situación de esos 500.000 hogares, y tenemos como límite el primer semestre de 2021. Este año nos propusimos identificar 104.000. Estos hogares ya recibieron transferencia monetaria de Bogotá Solidaria en Casa o hacen parte de algún servicio social de Integración, es decir, son vulnerables o pobres. Esos hogares los identificamos en una estrategia territorial que no existía. Ya sabemos cuántos hay en Sumapaz, cuántos hay en Ciudad Bolívar y cuántos hay en Chapinero... y les vamos hacer un seguimiento. Hay que intervenir rápido porque son hogares que pueden caer en pobreza o pobreza extrema.



¿Cómo es esa intervención?



Enviamos un formulario, en el que todas las entidades del Distrito participamos, y que nos permite determinar no sólo las carencias, sino la fragilidad social. Lo primero es que intervenimos a la mujer e identificamos todo el hogar. La mujer no es sola, tiene un hogar y en ese hogar hay personas en condición de discapacidad, adultos mayores, jóvenes que ni estudian ni trabajan, de pronto niños y niñas con algún tipo de situación escolar en riesgo. Nosotros (la Tropa Social) hacemos las preguntas del formulario y generamos las alertas, que son distintas.



Las personas no necesariamente piden un comedor o comida, necesitan un servicio médico, que la hija pueda entrar a la universidad porque se la puede llevar una banda criminal, un jardín más cercano para los niños o no tienen para pagar uno privado, que se le releve (a la mujer jefe del hogar) del cuidado de la hija discapacitada porque necesita estudiar una carrera técnica en el Sena. Es una intervención integral e intersectorial. Integración Social acompaña el proceso e informa a todos los sectores qué está sucediendo en ese hogar, para que empiecen a intervenir. Interviniendo el hogar, de todas las maneras posibles, atacamos la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional, pero, sobretodo, le damos movilidad social a ese hogar.

Programas con un enfoque de género

Desde el plan de desarrollo, la alcaldía de Claudia López le da prioridad a la mujer. Uno de sus ejes es combatir la feminización de la pobreza, a través de una serie de estrategias.



Manzanas del Cuidado son espacios en los que las mujeres que han asumido el cuidado del hogar, o proveen el sustento, puedan ser relevadas de esa obligación por el Estado, en este caso la Alcaldía, para permitirles que estudien, trabajen o desarrollen proyectos de vida.



Reto. Esta estrategia está enfocada a brindarles a los jóvenes, particularmente mujeres, que ni estudian ni trabajan y están en condición de vulnerabilidad opciones para que puedan realizar estudios de educación superior o proyectos productivos.



Línea Púrpura brinda atención especializada a las víctimas de violencia sexual o tentativa de feminicidio.



Espacios Seguros. Las mujeres víctimas de violencias pueden pedir ayuda en 600 puntos de Ara, D1 y Justo y Bueno; Farmatodo, Tostao’, Terpel y tiendas Altoque.



Casas de Refugio. Son espacios donde se brinda acogida a mujeres junto con sus sistemas familiares.



Sistema de alertas tempranas. Acá se articula las entidades para identificar y acompañar a mujeres en riesgo de feminicidio.



Otros servicios son atención domiciliaria y psicosocial y acompañamiento jurídico 24 horas.



GUILLERMO REINOSO

