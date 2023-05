Luego de que varios concejales se pronunciaran frente a la falta de datos en la plataforma estadística de la Secretaría de Seguridad y que en EL TIEMPO se le hiciera seguimiento a los motivos que llevaron a una caída de más de dos meses en los sistemas de información delictiva de Bogotá; el secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia, explicó en este medio la situación.



(Le puede interesar: ¿Por qué el grave retraso en actualización de las cifras de delitos en Bogotá?)

Facebook Twitter Linkedin

Nuevo secretario de Seguridad Foto: Secretaría de Seguridad

Según el responsable de la cartera de seguridad el problema surgió porque los sistemas de recopilación de los datos de la Policía Nacional, que se anidan en el sistema estadístico Siedco, está colapsado y por eso fue necesario que la información migrara a una nueva plataforma que se llama Siedco Plus.



“Aquí la culpa no es de nadie, tanto la Policía como nosotros estamos trabajando a toda máquina para poder actualizar los datos lo más rápido posible, pero nosotros trabajamos con los reportes que os hace la Policía y con base en eso es que hacemos los análisis, porque en la Secretaría los desagregamos por localidades, tipos de delitos, género de las víctimas, frecuencias y horarios; todo eso lo hemos tenido que hacer manual porque no hay sistema”.



Y es que tal cual lo aseguro el secretario Gómez Heredia, la página de la Secretaría donde están los datos delictivos de la ciudad ya está en funcionamiento, sin embargo, este diario pudo constatar que las actualizaciones solo llegan hasta el mes de marzo.



Frente a esto Gómez Heredia señaló que como el proceso se ha tenido que hacer de forma manual se ha demorado un poco más, que los datos de enero a marzo fueron actualizados desde la semana pasada y que con seguridad entre el martes y miércoles próximo la información estará completa hasta el último día de abril.



(También puede leer: Esta es la baraja de altos oficiales que podrían asumir la Policía de Bogotá)



“Aunque entendemos los problemas y reconocemos el trabajo que hacen los ingenieros de la Sijín, de todos modos le pedimos a la Procuraduría General que indagara por el motivo de las demoras con la actualización de los datos. Aquí no estamos escondiendo nada, de hecho siempre somos transparente con los datos que deben ser públicos”, añadió.



Por ahora, tanto la página de la Secretaría de Seguridad como la del Siedco de la Policía Nacional están habilitadas para consultar los datos de los delitos en la ciudad. Sin embargo, los datos de la cartera distrital solo están desagregados hasta el mes de marzo y los que están disponibles en la web de la Policía deben ser filtrados manualmente especificando el departamento, la ciudad, el rango de fechas y el tipo de delito que desea consultar.

MÁS NOTICIAS