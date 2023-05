Si no todavía no tienes planes para este fin de semana de la madre, la Agenda Cultural del Distrito le propone para este domingo 14 de mayo, de semana cinco planes artísticos y culturales para disfrutar con toda la familia.



Eurocine llega a la Biblioteca Carlos E. Restrepo

13 y 14 de mayo

El Festival de Cine Europeo en Colombia llega a su versión número 29 para invitar a la población colombiana a que viva una experiencia de cine diferente y alternativa a través de una nutrida programación de contenidos audiovisuales, distintos a los predominantes del cine comercial: 38 largometrajes y tres cortometrajes provenientes de 23 países y un componente académico que contará con conversatorios, charlas y clases magistrales.





Domingo 14 de mayo:



Het Zit In Mijn Hart (En mi corazón): a las 11:00 a.m.



Toubab: a las 12:00 m.



Miss VIBORG: a las 3:00 p.m.



¡Cine europeo gratis en la Biblioteca Virgilio Barco!

Una muy nutrida programación trae este año para las y los usuarios de las Bibliotecas Públicas, Eurocine. Con 14 películas de diferentes directores y directoras de cine, que van de la comedia al drama y del terror a la fantasía, tendrás un mes de película en La Barco.



Domingo 14 de mayo:



Het Zit In Mijn Hart, Saskia Boddeke: a las 11:00 a.m.



Toubab, Florian Dietrich: a las 1:00 p.m.



Miss VIBORG, Marianne Blicher: a las 3:00 p.m.

Películas para ver con mamá en la Cinemateca El Tunal

Te presentamos la programación del 13 y 14 de mayo de la Cinemateca de Bogotá El Tunal ¡Cine con entrada gratuita!



¡Recuerda! Los horarios de las funciones de las películas son las siguientes:



Sábado: 3:00 p. m. y 5:00 p. m.



Domingo: 2:00 p. m. y 4:00 p. m.

