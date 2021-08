Vea los planes gratis en Bogotá para este puente festivo

Durante este puente festivo, del 14 al 16 de agosto, Bogotá le ofrece una gran variedad de planes. A muchos de ellos podrá acceder totalmente gratis. Aquí le dejamos algunos recomendados para este fin de semana:



Museo Botero

El público ha disfrutado durante décadas de los célebres 'gordos' de Botero. El lugar es un destino cultural de Bogotá. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Este museo, del Banco de la República, está ubicado en La Candelaria y le ofrece variedad de muestras artísticas que podrá ver de lunes a sábado de 9 a.m. a 7 p.m y los domingos y festivos de 10 a.m. a 5 p.m.



Esta opción queda ubicada extactamente en la calle 11 # 4-41. Los martes el museo no abre sus puertas. Sin embargo, durante los otros días podrá presenciar visitas guiadas, charlas, conferencias, talleres para niños y demás actividades interactivas. Para programar su visita, debe registrarse aquí.

Chorro de Quevedo

Se dice que en el Chorro de Quevedo se fundó Bogotá, pero algunos historiadores discrepan. Foto: Héctor Fabio Zamora. El Tiempo.

En esta zona de La Candelaria usted podrá encontrar gran variedad de restaurantes, bares y cuenteros. Los actos de comedia se están llevando a cabo de jueves a domingo desde las 3 p.m. hasta las 9 p.m.



El Chorro de Quevedo, ubicado en la calle 12b #2-2, también tiene disponibles opciones de restaurantes al aire libre como parte de la iniciativa local 'Bogotá a Cielo Abierto'.

Biblioteca Luis Ángel Arango

La Luis Ángel tiene la más importante hemeroteca de Colombia con una importantes colección de periódicos y revistas colombianos. Foto: Claudia Rubio/EL TIEMPO

Esta es una de las bibliotecas públicas más importantes del país. De acuerdo con información de su portal, cuenta con alrededor de 5.000 visitantes diarios. La edificación, ubicada en la calle 11 #4-14, está abierta de lunes a sábado de 8 a.m. a 8 p.m. y el domingo 8 a.m. a 4 p.m.



Durante la pandemia, la biblioteca le ofrece la posibilidad de permanecer máximo una hora y 45 minutos. A su vez, tiene la posibilidad del préstamo externo de libros y el acceso a prácticas musicales.

Museo Casa de la Moneda

Una de las joyas patrimoniales de la ciudad que se logró recuperar por completo, sede del museo Botero y al lado, la Casa de Moneda. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

El museo, ubicado en la calle 11 No. 4-93, tiene una entrada libre para todos sus visitantes. Esta opción está disponible de lunes a sábado de 9 a.m. a 7 p.m. y domingos y festivos de 10 a.m. a 5 p.m.



Para poder hacer el ingreso debe registrarse en la página oficial del museo.

Museo del Oro

Curador Hector García guiando la exposición. Foto: El Tiempo, Cesar Melgarejo

Este museo tiene gran parte de las colecciones arqueológicas del país que, a su vez, son patrimonio. Se encuentra ubicado en la carrera 6 #15-88. Los domingos la entrada es gratuita para cualquier visitante.



Además, se encuentra disponible de martes a sábado entre las 9 a.m. a 6 p.m. y los domingos y festivos de 10 a.m. a 4 p.m. . Los lunes el museo cierra sus puertas al público.



Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Este es un lugar adscrita a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Allí podrá encontrar diferentes muestras artísticas como galerías de fotos, conferencias o ferias. Este espacio se encuentra en la calle 10 # 2 – 54 y es de entrada libre.



Para conocer la programación de la Fundación, debe acceder a su página oficial.

