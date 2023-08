Tras la ola de inseguridad que atravesó Bogotá durante el último mes, la alcaldesa Claudia López y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, citaron en la mañana de ayer un consejo de seguridad extraordinario para discutir las alternativas que le quedan a la ciudad para combatir a la criminalidad.



Porque la situación no es para menos. Hasta el 23 de julio de este año, el informe de balance delictivo de la Secretaría de Seguridad mostraba un incremento de 8 por ciento en el homicidio intencional, comparado con el del periodo comprendido entre enero y la misma fecha de 2022. El hurto a personas creció 27 por ciento, también lo hizo el hurto a residencias, con 24 por ciento, y finalmente el robo de carros, que subió 6 por ciento.



Ante esto, el mindefensa señaló que, mediante la Policía Metropolitana, incorporarán a 400 uniformados salientes de la Escuela de Cadetes a partir del mes de octubre para que apoyen con labores de vigilancia y control en la ciudad. Además, un grupo de 800 miembros de la institución, de diferentes rangos y especialidades que rotarán por la ciudad durante los horarios y días de mayor volumen delictivo. Estos últimos no serán permanentes.



Aunque la alcaldesa agradeció la presencia del ministro de Defensa y la “voluntad” de colaboración del Gobierno Nacional con la seguridad de la capital, lo cierto es que los planes de acción de Bogotá requieren esfuerzos más grandes que rebasan la nueva asignación que hizo el Ministerio de Defensa.

Estrategias de seguridad para reducir la inseguridad en la capital. Foto: Secretaría de seguridad

Real necesidad

Según información entregada por la cartera de Seguridad distrital, a la estrategia de los siete comandos especializados que opera desde el 18 de diciembre de 2022 en Bogotá le hacen falta cerca de 1.569 efectivos de la Policía; siendo el comando de TransMilenio el que más refuerzo requiere, con una necesidad de 806 uniformados, más del doble de lo que el ministerio de la dará a la ciudad.



Ahora, para que las estrategias sean más efectivas, la Alcaldía Mayor también pidió refuerzos de otras unidades operativas de seguridad: se necesitan 238 soldados más del Ejército nacional, otros 22 funcionarios de la Fiscalía, 20 peritos de Medicina Legal, 41 agentes de Migración Colombia y 30 inspectores adicionales del ICBF. Esto solo para reforzar los Comandos Especializados.



Por otro lado, según el Distrito, también se necesita inyectar más pie de fuerza en la estrategia Plan Bogotá 60, en la que se requieren 815 policías más, 185 uniformados del Ejército, 20 fiscales, cuatro funcionarios de Medicina Legal, 40 oficiales de Migración Colombia y otros 40 del ICBF.



En total, si se hacen las cuentas, para que la seguridad de Bogotá tenga el refuerzo necesario que la cartera de Seguridad pide se necesitan 2.384 policías más, solo las estrategias de Comandos y Plan Bogotá 60.



Pese a que la asignación fue muy por debajo de la esperada y que el mismo ministro Velásquez afirmó que “Bogotá contribuye a los deficitarios índices de seguridad del país con 16 por ciento”, la alcaldesa López recibió con “beneplácito” a los nuevos uniformados y aseguró que la ciudad trabajaría “con lo que hay”.



En la mañana de ayer se presentó la estregía contra el robo bancario que tendrá 80 unidades de policia nuevas. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Medida de contención

Antes del consejo de seguridad entre la Nación y el Distrito, la ciudad ya venía trabajando en planes de seguridad para mitigar el crecimiento delictivo.



De ahí el Plan Bogotá 60, que focalizó la acción de las autoridades en 60 barrios distribuidos en seis localidades: Kennedy, Bosa, Usaquén, Ciudad Bolívar, Santa Fe y Engativá, y que entregó resultados importantes en los primeros 28 días, como la reducción del homicidio, que estaba repuntando en 11,8 por ciento al cierre de mayo y que este mes terminó el 8 por ciento.



Incluso, el ministro Velásquez señaló que “lo que se hace en Bogotá es un ejemplo para replicar en otras capitales del país”.



No obstante, la alcaldesa explicó que estos planes de choque también van acompañados de una agenda legislativa que busca de alguna forma ‘reformar’ la manera como se estudia, aborda y ejecuta la seguridad en la ciudad.



Ante eso, se radicarán ante el Congreso de la República tres proyectos de ley en materia de seguridad que buscan que la ciudad gane mayor autonomía: 1) la creación de una policía local que no dependa del nivel central sino de la Alcaldía; 2) un régimen de tratamiento penal alternativo que busca que las personas que cometan delitos de alto impacto o contravenciones sean juzgadas de manera diferencial y llevadas a un Centro de Retención para la Transformación Social y la Seguridad Ciudadana y no a una cárcel.



Reunión de seguridad Foto: Alcaldía

Finalmente, la creación de los equipos territoriales que ayudarán a alivianar la carga de atenciones que tiene la Policía y que podrán imponer sanciones y comparendos sin la necesidad de acudir a un agente de la institución. Este último punto requiere una reforma del Código de Policía.



