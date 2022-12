Tras los anuncios de cambios en el pico y placa en Bogotá para el 2023, han llovido las críticas, no solo porque el horario de restricción se mantuvo (de 6 a. m. a 9:00 p. m.), sino por el modelo establecido que indica que en los días pares podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, y en los días impares los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5; y también, por la eliminación del carro compartido, pero la continuación del pico y placa solidario.



Según expertos, el modelo de pico y placa que quedó establecido para el 2023, probablemente en cuatro meses rote con la realización un sorteo, tal como se está haciendo en la ciudad de Medellín.



De acuerdo con William Castro, experto en movilidad, de la Universidad Nacional, en Bogotá se están realizando ajustes necesarios muy similares a los que Medellín lleva realizando desde hace varios años, y la rotación de placas era un tema pendiente que tenía Bogotá.



"El realizarlo mediante un sorteo aleatorio, desmotivará la compra de más vehículos. Para tener verdaderos impactos que sean favorables deberían eliminarse las excepciones y llevar la restricción a 24 horas", dijo Castro.



Por su parte, Stalin Rojas, director del Observatorio de movilidad de la Universidad Nacional dijo que estos cambios están bien intencionados, pero no tendrán un efecto significativo en la congestión, debido que esta medida no afecta los factores que producen la congestión (las obras de construcción de la avenida 68, la primera linea del metro, la insuficiencia de espacio en vías por la cantidad de autos, la mala conducta de los conductores que causan trancones, etc).

Asimismo, Rojas aseguró que la medida del pico y placa por si sola no descongestiona la ciudad, y que ciudades como Bogotá, tendrán un alivio en la congestión en el mediano plazo cuando se implementen las líneas de Metro y se terminen de construir las troncales de Transmilenio. "Mientras tanto estas medidas despertarán un espejismo que chocará con la realizada en febrero", indicó el experto.



Sobre la eliminación del carro compartido, pero la continuación de la medida del pico y placa solidario los expertos hicieron fuertes críticas.



Por su parte, Rojas dijo que esto comprueba que no es una medida exclusivamente a descongestionar sino a promover el cobro por congestión. "Está medida de cobrar por conducir y quedar exento de la norma, está orientada más a recoger fondos que a descongestionar", aseguró Rojas.



Ómar Órostegui, director del centro de pensamiento Futuros Urbanos, "quitar la opción del carro compartido y mantener la restricción del pico y placa todo el día es un error", pues según el experto, esto podría crear un incentivo "perverso" para la compra de un segundo vehículo en los hogares que si usaban la opción del carro compartido.

Además, Castro, aseguró que esas excepciones son muy difíciles de controlar,y que para poder ver un verdadero impacto positivo en la movilidad de la ciudad todas deberían eliminarse.

Las nuevas tarifas del pico y placa solidario

Las tarifas del pico y placa solidario para la vigencia del próximo año quedaron así:



- Permiso de un día: 58.178 pesos.



-Permiso mensual: 464.974 pesos.



-Permiso semestral: 2’325.095 pesos.



