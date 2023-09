La inseguridad en Bogotá sigue estando en la lupa de todas las autoridades. Este lunes, mientras se desarrollaba un debate de control político en el Concejo de Bogotá respecto a la gestión de la Secretaría de Seguridad, se conoció la existencia de grafitis que aparecieron en puertas y paredes de varios negocios en el sector de Venecia. Aunque la situación no es nueva, lo cierto es que volvió a poner en el debate la presencia de las Agc en la capital del país.



(Lea también: Acelerado envejecimiento de la población en Bogotá: ¿a qué se debe este fenómeno?).

No obstante, este no es el único problema que ha afectado la seguridad de los ciudadanos durante el último semestre. Una ponencia de los concejales del Centro Democrático: Diana Diago, Humberto Amín y Óscar Jaime Ramírez expuso la grave situación que, según ellos, viven los comerciantes de la ciudad, que han sido asediados por la extorsión, y los ciudadanos de a pie, que están “acorralados” por el hurto callejero, el robo de motocicletas y celulares, la violencia sexual y la violencia intrafamiliar.



“Claudia López fracasa en la seguridad de Bogotá y lo hace con efe mayúscula. Si se comparan los delitos de alto impacto del último año de la administración anterior con los del 2022, francamente generan preocupación (…) con estos datos hay que preguntarse ¿cuál fue la política de seguridad de Claudia López?”, señaló el cabildante Diana Diago.



Pero el Concejo de Bogotá también hizo un fuerte cuestionamiento por la falta de tecnología en la ciudad, particularmente por el tema de las cámaras de seguridad, que, según los datos recolectados por el concejal Óscar Jaime Ramírez, es deficiente para la cantidad de ciudadanos. De acuerdo con estas cuentas, en Bogotá hay 9.315 cámaras de videovigilancia, lo que quiere decir que solo hay una por cada 1.000 habitantes.



“En Medellín nos ganaron la partida otra vez. Allá ya hay cámaras de reconocimiento como las LPR y están a punto de implementar un C5, en Bogotá solo hay un C4”.

Sin embargo, el secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia, respondió a esta inquietud anunciando que en la capital también se están haciendo las proyecciones para la construcción de un C5 que costará cerca de 120.000 millones e integrará cinco componentes clave para la seguridad: comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano.



(Le puede interesar: ¿Por qué a los bogotanos ya no les gusta el plan de 'moteliar' en la ciudad?).

Facebook Twitter Linkedin

Matías Turbay, candidato al Concejo. Foto: Twitter: @MatiasTurbayR

Seguridad responde

Pese a los cuestionamientos de los concejales, Óscar Gómez Heredia explicó lo que se ha venido haciendo en materia de seguridad en la ciudad.



Y es que gracias a acciones como el Plan Bogotá 60, los siete comandos operativos, la conformación del Comando Élite, el de reacción bancaria y la reorganización de la Policía Metropolitana de Bogotá, durante el último semestre se logró la reducción en ocho de los 12 delitos de alto impacto. Una cifra que es incluso más positiva que la de julio, cuando fueron apenas seis.



Con corte al 2 de septiembre, la extorsión cayó 10 por ciento, las lesiones personales se redujeron en un 16 por ciento, el hurto de motocicletas y el hurto a comercios bajaron 4 y 12 por ciento, respectivamente.



Por otro lado, los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar y los robos de celulares y bicicletas cayeron 31, 15, 9 y 17 por ciento cada uno en su orden.



No obstante, el resultado no es del todo positivo para delitos como el homicidio, que este mes se mantuvo en siete por ciento de aumento; el hurto de carros, que creció cuatro por ciento; el hurto a personas, la modalidad con peores resultados, que subió 22 por ciento, y el hurto a residencias, que creció 13 por ciento.



(Puede leer: Alcaldía de Bogotá: conozca los bienes y el patrimonio de los candidatos).

“Este es el resultado del Plan 60, donde focalizamos algunos puntos y hemos logrado una reducción importante en delitos que venían creciendo como el homicidio y el hurto. Hemos logrado quebrar esa tendencia, reducir y contener. Seguimos perdiendo, pero ya logramos quebrar la tendencia”, explicó Gómez Heredia.



REDACCIÓN ELTIEMPO

JONATHAN TORO

Más noticias de Bogotá