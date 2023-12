Mujer en cuidados intensivos mejoró tras recibir visita de su perro, que murió después

Miriam Bedoya, una paciente de 68 años, quien sufrió un accidente cerebrovascular y se encontraba muy grave de salud en una UCI del hospital Universitario Nacional, en Bogotá, recibió una visita de su perrito 'Dino' y reaccionó.



No obstante, luego de esto, la mascota presentó deterioro en su salud y días después del regreso de su ama, murió, reveló este sábado la revista Semana.



Hace unos días EL TIEMPO conoció la historia de esa mujer, quien se encontraba postrada en una cama, inmóvil y entubada, debido a que había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), un derrame cerebral. Permanecía inconsciente, con ventilación mecánica, y no reaccionaba a ningún estímulo, ni siquiera a la visita de sus familiares más cercanos.



La situación de la paciente internada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nacional (HUN) era preocupante y su familia, angustiada de no notar mejoría, habló de la posibilidad de que su perro y fiel compañero, Dino, pudiera visitarla.



Según conoció este medio, no era una petición usual, pero el médico intensivista Jairo Antonio Pérez no se cerró a la idea y comenzó a preguntar cuál podría ser el protocolo para que eso ocurriera. Ahí fue muy importante la gestión de Natalia Corredor Parra, jefa de experiencias del usuario, cuyo padre es veterinario y los guio sobre los requisitos que se deberían cumplir.



Baño, vacunas, ausencia de heridas abiertas. No podía existir ningún riesgo para la paciente ni para el animal. Finalmente, todo se cumplió. Con todo el checklist Dino entró a la habitación. Aunque su cuerpo estaba inerte, él saltó sobre su cama, la olfateó, la lamió. Al lado de esta escena estaban médicos, administrativos, familiares. Todos quedaron absortos porque ella reaccionó.



'Huellas que sanan', el proyecto de la Universidad Nacional para pacientes en UCI. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Sin embargo, recientemente la revista SEMANA relato que después de que Dino visitó a su dueña, tuvo un fuerte desmejoramiento en su salud y días después de que Miriam regresó a casa, el perrito murió.



Según indicó María Paula Aristizábal, hija de Myriam Bedoya al medio citado, el perro criollo de 12 años, dio la vida por su ama, pues Dino lamió a su dueña muy cerca de donde su cuerpo se conectaba a los aparatos que la ayudaban a mantenerse con vida y, orientado por María Paula, lo acercaron a su mano y el milagro ocurrió. “Mi mamá intentó agarrar la manito de Dino. Reaccionó”, dijo.



No obstante, cuando volvieron a casa, Dino empezó a tener debilidad, problemas musculares más agudos de lo normal por su edad, no podía levantar sus patas para orinar, subir escaleras, ni comer sin ayuda.



Después de 52 días del regreso de Myriam, Dino fue encontrado sin vida en el primer piso de la casa. Por eso, María Paula considera que el perro murió para que su mamá no lo hiciera.



Además, dice que sigue presente en la casa y que cuando ha hablado de él una mariposa blanca se acerca a ella. “Dino es un ángel que sigue haciendo de las suyas. Gracias a que ustedes se interesaron en este tema, a mi mamá le cambiaron la traqueostomía. La mariposa blanca volvió”.

Es importante mencionar que esa fue la historia que inspiró el programa Huellas que Sanan, enfocado en la inclusión de mascotas, especialmente perros, como parte integral del proceso de recuperación de pacientes que enfrentan estancias de 15 o más días en el hospital Universitario Nacional.

REDACCIÓN BOGOTÁ