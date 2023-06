Si operarse con un cirujano plástico certificado trae riesgos que son advertidos antes de la intervención, hacérsela con esteticistas, médicos no acreditados o sin especializaciones, estilistas o simplemente, particulares, es prácticamente un suicidio. Este año ya se han conocido los dramas que viven mujeres que tomaron la decisión de intervenirse sin medir las consecuencias y las de sus familias si estas pacientes mueren.



Según la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá (SDS), entre los años 2020 y 2022, se recibieron quejas de siete fallecimientos de pacientes. A estas personas se les realizaron cirugías plásticas y estéticas y en todas hubo fallas en la atención o la prestación de servicios de salud.



Lo más grave es que este año, este diario ha conocido de varios casos en los que, sobre todo mujeres, padecen el drama de intervenciones quirúrgicas riesgosas e invasivas y lo peor: quienes las hicieron no eran profesionales idóneos.



Los dramas

En mayo de este año una mujer murió luego de realizarse una cirugía plástica en un apartamento de la localidad de Kennedy, en Bogotá. El cuerpo de la víctima, de 46 años, fue sacado en bolsas y de manera irregular del sitio. Todo ocurrió el pasado 18 de mayo, sobre el mediodía. La mujer, identificada como Rosalba Rodríguez, de 46 años, fue hasta este lugar para realizarse una liposucción, pero allí, evidentemente, no tenían las autorizaciones respectivas para realizar un procedimiento de esta índole.



Falleció en medio de la supuesta cirugía, y según su esposo, su cuerpo lo sacaron del edificio en una bolsa plástica, sin esperar los procedimientos de rigor por parte de la Fiscalía.



Aseguran que, al parecer, el esposo de la mujer que hizo el procedimiento y que terminó acabando con la vida de Rosalba Rodríguez, es miembro activo de la Policía y habría usado una patrulla para sacar el cuerpo del sitio. Todo esto es materia de investigación.



Imagen de referencia. Foto: iStock

El marzo de este año, la familia de una guarda de seguridad en Bogotá vivió una completa tragedia luego de que la mujer se realizara una cirugía estética en un establecimiento en el sur de la capital que encontró por redes sociales. En el centro estético le ofrecieron una liposucción por 1’800.000 pesos el jueves 23 de marzo. Luego del procedimiento la víctima de 34 años empezó a ver quemaduras en su cuerpo y a sentir un fuerte dolor de estómago.



Para el sábado 25 de marzo la mujer decidió asistir al médico para ver que ocurría con su salud. Terminó en grave estado de salud y debatiéndose entre la vida y la muerte. Uno de los familiares relató la tragedia médica: “El día jueves salió a las 11 de la noche y ya el día viernes estaba grave, el procedimiento fue muy invasivo y ella está en estado crítico”.



Además, agregó que a raíz de la intervención le dio gangrena en el abdomen y le tuvieron que quitar la parte afectada, “está totalmente infectada, parte de los brazos, todo el cuerpo”, informó el familiar.

Después de que la víctima estuvo en el hospital, sus familiares iniciaron la búsqueda de la cirujana que hizo el procedimiento para que les diera una explicación de lo sucedido, sin embargo, ni ella ni las personas encargadas de este centro médico en la localidad de Usme aparecen. De esta manera, las autoridades se encuentran adelantando la investigación de este lamentable caso.



Y en junio una mujer que pagó por una intervención estética en sus glúteos, en Bogotá, denuncia que adquirió una bacteria que le ocasionó graves problemas de salud. Según denuncia, la ‘profesional’ que le ofreció los servicios le habría mostrado fotos de otras pacientes que resultaron ser de reconocidos cirujanos y no de sus intervenciones.



Esta mujer de 28 años fue intervenida por una falsa médica. “Un mes después de esa operación todo su estado de salud se agrava. Ella comenzó a supurar materia y un líquido transparente. Y cuando intentó reclamar la supuesta cirujana le dijo que estaba en Miami en una clínica que tenía allá. Nosotros nos contactamos con ellos y nos dijeron que ella nunca había operado allá”, dijo Vanessa Villamil, familia de la víctima.



Añadieron que su familiar confió porque vio diplomas con títulos en su consultorio. “Pero ahora ella tiene una agresiva bacteria en el cuerpo. Están identificado de qué tipo es para luego reconstruir sus glúteos”.

Aumentan quejas

Según los registros del aplicativo Sígueme Q, de la SDS para los años 2020, 2021 y 2022, se presentaron 404 quejas por presuntas fallas en la calidad de la prestación de los servicios de salud en procedimientos de estética y cirugía plástica en Bogotá.



Esta entidad realiza cinco clases de visitas a los prestadores de servicios de salud, entre ellos a los que ofertan y prestan servicios de cirugía y procedimientos estéticos: verificación previa a la inscripción de una nueva Institución Prestadora de Servicios de Salud, cumplimiento de las condiciones del Sistema Único de Habilitación, presuntas fallas en la calidad de la prestación de los servicios de salud, búsqueda activa para verificar la inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), de toda persona o institución que se encuentre ofertando y prestando servicios de salud y visitas de reactivación. A través de los barridos que se hacen con las visitas de control y la verificación de las quejas presentadas por los usuarios de los servicios, se detecta personas o instituciones que actúan en la ilegalidad y les impone las medidas de seguridad e inicia las investigaciones administrativas pertinentes.



De igual forma, se realizan visitas de verificación de las quejas presentadas por los usuarios de los servicios de salud, en las que se pueden detectar personas o instituciones que actúan en la ilegalidad y se imponen las medidas de seguridad pertinentes como la suspensión temporal y preventiva del servicio o de la institución, además del decomiso de medicamentos si están vencidos, dando inicio a las investigaciones correspondientes.



En el home de la página www.saludcapital.gov.co, en un banner principal, se publica semestralmente la lista de prestadores de servicios de salud que están habilitados en Bogotá para realizar cirugía plástica y estética. La última actualización de esta información se realizó en enero de 2023.



Con corte al 24 de mayo de 2023, 109 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS tienen habilitados, en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, los siguientes servicios: Cirugía Plástica y Estética (cirugía) y Cirugía Plástica y Estética (consulta).



Para el cirujano plástico Felipe Castro Esguerra, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, uno de los problemas es que los pacientes no denuncian por miedo o vergüenza. “Desconfíen de promociones o combos. Estos procedimientos requieren de años de estudios y especializaciones”.



Y es que según La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) hubo un aumento general del 19,3 % en los procedimientos realizados por cirujanos plásticos en 2021 con más de 12,8 millones de procedimientos quirúrgicos y 17,5 millones de procedimientos no quirúrgicos realizados en todo el mundo. Los cinco más populares siguen siendo la liposucción, el aumento de busto, la cirugía de párpados, la rinoplastia y abdominoplastia.



Los cinco procedimientos no quirúrgicos principales son la toxina botulínica, el ácido hialurónico, la depilación, el estiramiento de la piel y la reducción de grasa. Los procedimientos quirúrgicos se siguen realizando principalmente en hospitales (43,5 %en todo el mundo) o en consultorios (35,6 %). Los países que reciben la mayor proporción de pacientes extranjeros son Turquía, Colombia, México y Tailandia. Esto es bueno para el gremio, solo que de esta demanda se siguen aprovechando personas fraudulentas.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA DE BOGOTÁ

carmal@eltiempo.com

