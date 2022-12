Aunque diciembre es uno de los meses más alegres para la mayoría de los bogotanos y representa una época de felicidad y euforia, también es uno de los periodos de tiempo más peligrosos en todas las ciudades del país y más en Bogotá, por el acecho de los delincuentes.



(Lea también: ‘Rey de Reyes no tiene que ver con intoxicaciones’: representante de la marca).

Según las cifras de la Secretaría de Seguridad, en diciembre de 2021, comparado con el mismo periodo de 2020, los hurtos a entidades financieras crecieron 40 %, mientras que la modalidad de robo a personas subió 23 %; por su lado, el robo de carros se incrementó 29 % y las lesiones personales subieron 5 %.



Este año, aunque las cifras de seguridad han mejorado en casi todos los indicadores de seguridad de la ciudad, diciembre no deja de ser una fecha que pone en alerta a todas las autoridades y obliga a la administración distrital a disponer de los refuerzos para cuidar a los bogotanos. Los expertos también entregan recomendaciones para evitar caer en manos del hampa.



(De interés: El drama de la inseguridad en los buses intermunicipales en Bogotá).

Diciembre es el mes en el que más se incrementa la delincuencia en Bogotá FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con Wilson Murillo, abogado experto en seguridad de la Universidad Manuela Beltrán, “diciembre es el mes donde más se incrementa la delincuencia en Bogotá. Las modalidades más comunes son el hurto a viviendas, el cosquilleo, el fleteo, el uso de escopolamina para robar a las víctimas, aumentan los paseos millonarios y, sobre todo, el tema de la venta de licor adulterado”.



Según el experto, estos delitos se incrementan porque en esta época hay más flujo de dinero circulando en las calles, “por ejemplo, las empresas tiene que pagarles a más tardar el 20 a sus empleados las primas y también se están liquidando contratos. La gente da más oportunidad a los ladrones porque en esta época hacemos cosas como dejar las viviendas solas o ser desprevenidos entre los tumultos de las compras navideñas”.

Delitos no convencionales



Pero fuera de los hurtos más comunes de la temporada, Katherine Cruz, analista de seguridad de la misma institución, señala que hay que tener mayor cuidado con delitos como el fraude cibernético y la suplantación de la identidad.



(En video: Ojo con las fechas de vencimiento de productos navideños).



Según la experta, “se recomienda hacer todas las transacciones bancarias de forma electrónica desde dispositivos personales y actualizar todos los datos cibernéticos como correos y contraseñas”; pese a que Cruz reconoce la falta de interés de la ciudadanía por estos temas, es enfática en que el delito ha migrado a las plataformas de internet y por eso hay que poner la lupa a estos escenarios.

Consumo de licor adulterado

El consumo de licor adulterado ha sido el tema más importante de los últimos días. Hasta el lunes, en la capital ya había dejado un saldo de 23 muertos en Bogotá y cuatro en Soacha. Las autoridades han recomendado no consumir bebidas alcohólicas preparadas de forma artesanal; también, revisar que la botella no haya sido manipulada, que no tengan golpe. Verificar que sellos, envolturas y tapas no hayan sido manipulados.

Facebook Twitter Linkedin

Se encontraron más de 3.600 envases de licor adulterado hecho que se comprobó tras el análisis de peritos expertos. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

(Además: Autoridades y comerciantes unen fuerzas contra la delincuencias).

Robo de menores

Otro de los aspectos más usuales durante la temporada navideña es que los niños se extravíen en medio de los tumultos en zonas comerciales. Aunque es una temporada para aprovechar las vacaciones de los niños, la Policía de Bogotá recomienda no llevarlos a las jornadas de compras ni a los espacios donde haya alto flujo de personas, porque estos lugares propician que los menores se extravíen. Alertan también que los niños pueden ser raptados para cobrar cuantiosas extorsiones.

Hurto a viviendas

El hurto a viviendas es el delito que más se comete durante la temporada de fin de año. La Administración Distrital recomienda antes de abandonar su casa revisar puertas y ventanas; si puede, hay que cerrarla con candados. También se aconseja cambiar de guardas de forma preventiva y evitar compartir información de su viaje con vecinos. No deje personal de servicio dentro de la vivienda y comente con el cuadrante que la casa estará sola.

Robo con uso de drogas

De acuerdo con el mayor Gómez, de la Policía Nacional, es frecuente que en esta temporada la gente se vuelva más vulnerable debido a las aglomeraciones, lo que las expone al contacto con sustancias que usan los delincuentes para robar, como la escopolamina. Las recomendaciones: no reciba ningún tipo de alimento ni bebida a personas extrañas y no confíe en personas que se muestran muy amables.

Hurto a personas

Aunque el hurto a personas es el pan de cada día, durante esta temporada se incrementan las cifras y se pide a los ciudadanos no salir con cuantiosas sumas de dinero, llevar sus objetos personales, como el bolso, el celular y la billetera, siempre en lugares visibles y que se puedan controlar. También, si va a ir de compras, no es aconsejable llevar maletines ni cosas que le impidan tener las manos libres. Haga compras en lugares que conozca.

Cosquilleo durante compras

En esta categoría, la principal recomendación es estar alerta, dice la Policía de Bogotá. Impedir un hurto por cosquilleo no es fácil porque usualmente se hace mientras la víctima está distraída. Por eso recomiendan estar alerta a los elementos de valor, no llevar maletas ni objetos grandes a lugares donde haya aglomeraciones, guardar el celular, audífonos y billeteras en ligares visibles y donde pueda controlarlos con facilidad ante un movimiento extraño.

Robo de la prima

Wilson Murillo, experto en seguridad, recomienda no andar con todo el dinero en efectivo, sino tratar de medirse y hacer una proporción de lo que se va a gastar. “Es aconsejable utilizar más la tarjeta débito para pagar las compras que se hacen. Si va a retirar dinero de un cajero automático, estar siempre a la expectativa de que no vaya a haber personas que estén vigilando”.

Uso indebido de pólvora

No deje pólvora al alcance de los niños, esta puede ser ingerida por accidente. Evite que los niños jueguen con pólvora, esto puede causar secuelas graves.

Evite usar su vehículo para transportar pólvora, porque puede poner en riesgo la vida de sus acompañantes y en escenarios donde se realicen actividades con juegos pirotécnicos siempre identifique las zonas de emergencia.

Accidentes de tránsito y riñas

El excesivo consumo de alcohol es uno de los grandes generadores de accidentes de tránsito y riñas. Según Katherine Cruz, analista de seguridad, en esta temporada hay que evitar participar en discusiones y alejarse de riesgos como oponer resistencia ante un hurto. Dice la experta que es mejor no usar el vehículo en momentos de consumo de alcohol o fiestas prolongadas.

Hurto de vehículos

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, la mayor cantidad de hurtos de vehículos se dan en la modalidad de halado, es decir, que los dueños los dejan estacionados en lugares no autorizados. Recomendaciones: no salga de compras en vehículo particular y, si va a usar el carro, siempre estacione en un parqueadero cerrado.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias