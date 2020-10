Así fue el 'roce' entre Claudia López y el Secretario de Seguridad

Momentos de tensión se vivieron esta semana entre la alcaldesa Claudia López y el secretario de Seguridad, Hugo Acero.



Todo quedó registrado en vivo en una transmisión vía Facebook, durante una visita del Distrito al antiguo Bronx que, en el futuro, será el Bronx Distrito Creativo.



"Se está formando otro Bronx. No puede ser que seamos tan incapaces, que junto a la Brigada y la Metropolitana se formen emporios del crimen", comentó la alcaldesa al principio de la transmisión, refiriéndose a la difícil situación de seguridad que vuelve a verse en este sector de Los Mártires, en el centro de Bogotá.



Entonces, se veía venir una rendición de cuentas frente al manejo de la seguridad de la zona, donde hace cuatro años se hizo el desalojo del Bronx, la olla más grande de Bogotá.



En un momento, López convoca a Hugo Acero y a miembros de la Brigada 13 del Ejército. "En esta zona deberíamos tener mínimo 10 puestos para apretar, si no, no pasa nada. Esta zona es muy difícil, no hay que aflojar. Es demasiado intermitente. Si no somos más constantes y más sistemáticos, no la logramos", afirmó López.



Hugo Acero, quien es un reconocido analista y experto en seguridad, dijo que después del operativo en El Bronx, en mayo de 2016, se expulsó a los expendedores y organizaciones criminales.



Y mientras Acero intentaba explicar lo que se venía haciendo e insistía en hablar, la mandataria seguía interviniendo y no lo dejaba hablar. "Nuestra tarea no es quejarnos... sino apretarlos", repetía la alcaldesa.



"Lo hemos venido haciendo, alcaldesa. Si me deja hablar...", le contestó el Secretario. Entonces, el diálogo se complicó. Y la mandataria no le daba crédito a lo que el funcionario intentaba explicarle.



"No ha sido intermitente, desde la Caracas, nosotros hemos venido trabajando. Desde la Caracas hemos venido interviniendo. Hemos estado ahí con la alcaldesa (local). Hemos estado ahí en Mártires".



Y mientras la alcaldesa insistía una y otra vez en "apretar" y en ser "sistemáticos", Acero señalaba: "Lo primero es lograr que el Ejército se quede y ya se quedó. Ya hablé con el general Ospina y se queda hasta diciembre del 20 22, y efectivamente ya me confirmó que se queda aquí hasta el 2022".



Todo quedó registrado hacia el minuto 11:40 en la transmisión en vivo:

El funcionario, de hecho, le citó el ejemplo de La Favorita: "Hemos estado todo el año y lo hemos recuperado".



"Vamos a apretar, pero el problema se nos traslada al resto. Lo que hay aquí es lo que no hemos dejado en La Favorita, a usted le consta", manifestó Acero ante la insistencia de la mandataria.



Y miembros de la Brigada 13, además, le explicaban a la mandataria que este tipo de crimen y las organizaciones son rotativas.



En julio pasado, la Secretaría de Seguridad reportó que 22 estructuras criminales habían sido desarticuladas. Algunas de ellas tenían influencia en Los Mártires.

BOGOTÁ