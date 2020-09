La pelea entre Miguel Uribe y Luis E. Gómez por ejecución de fondos

La ejecución presupuestal y el origen de varios proyectos públicos fueron motivo de discusión entre el excandidato a la Alcaldía, Miguel Uribe, y el actual Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.



La pelea comenzó cuando Luis Ernesto Gómez trinó un comparativo de los montos de ejecución presupuestal con corte al 31 de agosto:



"En años pasados la ejecución presupuestal de los fondos de desarrollo local a 31 de agosto era:



2017: 20%

2018: 29%

2019: 39%

Este año 2020 ya vamos en el 60%.



Aquí llegamos a trabajar sin parar por Bogotá. Vamos a recuperarnos. ¡Felicitaciones a todos los alcaldes locales!", publicó el Secretario en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, a este trino respondió Miguel Uribe quien, además, fue en su momento Secretario de Gobierno durante la Alcaldía de Enrique Peñalosa.



"En Alcaldía pasada contratamos más de 2.500 obras por 4 billones a través de licitaciones públicas (Por cierto, sus fotos son en obras dejadas por anterior Alcaldía)", comentó Uribe.

Además, comentó "Ustedes, 'a dedo' entregaron 500 mil millones por convenios".



En este caso, Uribe hace referencia a los convenios firmados en el marco de la emergencia sanitaria y que fueron hechos directamente bajo la causal de 'urgencia manifiesta'. Esta figura permite que se hagan por vía directa para solucionar necesidades relacionadas con la pandemia.



Estos convenios, a corte del 25 de agosto, pueden ser consultados en este link. Entre los fines de los convenios están:



- Prestar servicios de dirección, administración control de recursos y el suministro de bienes y servicios para atender la emergencia por covid-19 (varios con la Cruz Roja).



- La instalación y operación del Centro Hospitalario en Corferias.



- La compra de kits de pruebas diagnósticas de covid.



- La compra de implementos de salud para las distintas subredes de salud del Distrito.

¿Quién hizo qué?

Pero más allá de las críticas por los convenios, la discusión se centró en el origen de los proyectos ejecutados.



Al señalamiento de Uribe, el actual Secretario respondió:



"Miguel, en vez de mentir y agredir, deberías alegrarte por la alta ejecución de los fondos este año y porque sin mezquindad hemos sacado adelante los proyectos que benefician a Bogotá, sin mirar si son de Peñalosa o de Petro. No sigas aprendiendo solo lo malo de la política", le reclamó Luis Ernesto.

A lo que Uribe replicó: "Luis E, eso no fue lo que me dijiste cuando me buscaste en mi casa para pedirme apoyo y consejos. Me respetas en privado y me insultas en público. Parece que es a ti a quien se le han pegado las malas mañas de la política. Corregir tus comentarios engañosos no es agredir".

Lo cierto es que parte de los proyectos que actualmente ejecuta esta Alcaldía, y que seguirá ejecutando en el cuatrenio, se gestaron en la Alcaldía de Enrique Peñalosa o, incluso, toman elementos de Alcaldías anteriores.



Por ejemplo, esta Alcaldía continuará la ejecución de obras de 15 colegios de la Alcaldía anterior y, por cuenta propia, promoverá otros 20.



También viene de Peñalosa la adjudicación del Hospital de Bosa que, ahora, se construirá durante esta administración.

