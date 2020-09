Las peleas más sonadas de Luis Ernesto Gómez en Twitter

Luis E, eso no fue lo que me dijiste cuando me buscaste en mi casa para pedirme apoyo y consejos.



Me respetas en privado y me insultas en público.



Parece que es a ti a quien se le han pegado las malas mañas de la política.



Corregir tus comentarios engañosos no es agredir. https://t.co/N9IU6M3VTO