El virus del covid-19 no se ha ido. A pesar de la percepción de que hay pocos casos o que estos ya no son tan graves, en las últimas semanas se viene registrando un leve incremento en Bogotá.



Después del pico de hace un año –entre abril y finales de julio– y una pequeña ola entre finales de diciembre y mediados de febrero de este año, la ciudad no ha vuelto a tener preocupaciones por aumentos de los contagios.



Pero no sucede lo mismo con las enfermedades respiratorias, en las cuales la capital pasa por un pico. Según la Secretaría Distrital de Salud, con corte a la segunda semana de mayo, se habían reportado 18.587 atenciones por infección respiratoria aguda en niños menores de 5 años.



De esos, 16.851 corresponden al área de hospitalización general o unidad de cuidados intensivos (UCI). En 2021, para el mismo corte, se reportaron 6.401 atenciones y en 2020, un año atípico, llegaron las atenciones llegaron a 12.191.



De hecho, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, le había indicado a EL TIEMPO la semana pasada que la ciudad pasaba por un pico de enfermedades respiratorias y aclaró que no se trataba de casos de covid.

En el mismo sentido se refirió ayer el médico Luis Jorge Hernández, salubrista de la Universidad de los Andes, quien señaló que la capital atraviesa por un primer pico diferente al de covid-19, después de dos años. “Este pico es de infección respiratoria aguda en menores de 5 años por los virus respiratorios adenovirus, sincitial respiratorio e influenza”.



En cuanto al covid, Hernández consideró que “hay que seguir en alerta” y explicó que en la última semana hay un aumento del coeficiente de transmisibilidad, el cual en Bogotá está por encima de 1, lo que significa que va en aumento. Y la positividad de tamizaje viral también paso de 3,5 a 5,5%.



En la página web Saludata, donde se registra la información diaria sobre el comportamiento del covid-19 en la ciudad, con corte al 19 de mayo, había 517 casos nuevos, para un total de 1.180 activos. Las localidades con más casos activos son Usaquén (171), Suba (150), Chapinero (113) y Engativá (56).



Esto quiere decir que las cifras de contagio todavía están muy lejos de los 12.182 casos diarios que se presentaron el 2 de junio del año pasado, cuando se registró el mayor aumento del tercer pico del nuevo coronavirus.



Bogotá ya totaliza 1’771.946 casos acumulados desde que llegó la pandemia a la ciudad, de los cuales 1’734.806 (97,9 %) se han recuperado y 29.488 son fallecidos. La capital tiene el 29,1 % de los casos de todo el país. La población con más contagios es la que está en el rango de 20 y 39 años de edad. Le siguen las de 40 a 49 y luego de 50 a 59 años.

Las UCI en general, por su parte, tienen una ocupación del 69,7 % y las exclusivas para covid se ubican en 38,4 %, un nivel bajo frente al registrado en los picos de contagio de 2020 y 2021, cuando estas unidades estuvieron muy cerca de colapsar.

Los bajos indicadores en este momento, según lo que ha señalado la Secretaría de Salud, se deben a los resultados positivos en vacunación que ha logrado la ciudad. En la población de 12 años y más, en primera dosis, Bogotá tiene una cobertura del 110 % y 98,3 % con esquema completo, con corte al 21 de mayo.



En niños de entre 3 y 11 años, la cobertura es del 74,8 % en primera dosis y 52,23 % con segunda. Esta es, precisamente, la población en la que, de acuerdo con el secretario de Salud, hay que hacer mayores esfuerzos. La semana pasada había al menos 200.000 niños y niñas sin primera dosis, una cifra que no ha cambiado mucho en estos días.



Con el primer refuerzo hay 2’639.134 personas y con el segundo, 58.047. Cabe recordar que desde la semana pasada se empezaron a aplicar segundas dosis en la ciudad a los mayores de 50 años. Para esta población los biológicos que se están utilizando son los de Pfizer y Moderna. Antes solo se estaban aplicando segundos refuerzos a quienes tenían alguna comorbilidad o pacientes de trasplantes.

