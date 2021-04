Este domingo estarán habilitados los parques metropolitanos

Bogotá entrará en cuarentena general a partir del jueves 22 de abril a las 11:59 p.m. hasta las 4 a.m. del lunes 26 de abril. No obstante, el domingo estarán habilitados los parques metropolitanos, donde se podrá hacer actividad física de una hora y cumpliendo con los protocolos de seguridad.



Los parques temáticos también estarán habilitados en los horarios habituales. "No tendremos ciclovía en la ciudad y tendremos la habilitación de parques metropolitanos, habrá control de aforo", confirmó el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez.

En los parques solo se podrán hacer actividades físicas individuales durante una hora. En la última jornada de cuarentena, los parques estuvieron habilitados y no se presentaron aglomeraciones y hubo baja afluencia de público.

