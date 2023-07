En la madrugada de este martes 27 de julio, se conoció un nuevo caso de abuso sexual dentro de las instalaciones de un colegio ubicado en Bogotá. Según contó el papá de la menor a 'Noticias Caracol' : “Hubo tres estudiantes que la cogieron a ella a la fuerza. Dos la cogieron de las manos y la otra persona la violó”.



Debido al alto riesgo de su embarazo, la menor fue sometida a la interrupción de su embarazo.



Los padres de la víctima tienen discapacidad auditiva, por lo que, mediante un traductor de señas, contaron al medio anteriormente citado lo que según su testimonio, ocurrió en las instalaciones del colegio.



“Ella gritó muchísimo. Sus compañeros le decían que no revelara los nombres a su papá porque si no la mataban”, manifestó su padre.



Su padre afirmó que, por temor, la menor de 12 años no habló con ellos de lo que había ocurrido hasta pasados cuatro meses, cuando se dio cuenta de que estaba en embarazo. Al ser de alto riesgo, la menor fue sometida a un procedimiento para interrumpir su gestación.



“Lo que me dicen es que tienen que investigar para identificar quiénes fueron los que le hicieron esto a mi hija, porque seguramente no van a aceptar, entonces me dijeron que debía tener paciencia porque este es un proceso largo”, agregó el padre a Noticias Caracol.



Los padres de la menor piden a las autoridades esclarecer el caso y ya pusieron la respectiva denuncia en la Secretaría de Educación y la Fiscalía. Entretanto, la niña recibe atención psicológica.



Hasta el momento, ni el colegio, ni la Secretaría de Educación se han pronunciado frente al caso.

