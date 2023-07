Videos que circulan por medio de redes sociales muestran una serie de pancartas alusivas al frente 53 de las Farc 'Edison Romaña' que estarían siendo colgadas en los puentes de la ciudad. Hasta el momento se tiene reporte de una de estas en el puente de las Américas con Boyacá. El mensaje que muestran dicen "frente 53 Edison Romaña. 50 años de lucha por la paz y los cambios".



Frente a esto la Policía Nacional señaló que se desplegó un componente de investigación criminal e inteligencia, con el propósito de esclarecer su veracidad y lograr la ubicación de los responsables de estos hechos. Adicionalmente, la institución también dijo que se implementarán medidas inmediatas para identificar e individualizar a las personas comprometidas en estas acciones, a través de la

recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física.



No obstante, aseguraron que pese a la aparición de las pancartas, lo cierto es que este grupo no tiene presencia física ni en Bogotá ni en el Sumapaz. "De acuerdo al Centro Integrado de Información e Inteligencia Contra el Terrorismo, conformado por autoridades administrativas y fuerza pública, no se cuentan con elementos de información que evidencien la presencia de este “GAOR” en la ciudad de Bogotá y Sumapaz."

