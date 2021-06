Habla padre del joven muerto en Suba: ‘Mi hijo quería ser profesional’

Cristian David Castillo murió en medio de la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) el pasado martes 22 de junio, en horas de la noche, en la localidad de Suba, donde se presentaron fuertes enfrentamientos tras el ataque de algunos delincuentes en medio de las protestas legítimas.

El padre del joven, Edward Castillo, habló con una notable tristeza. No puede creer que su hijo esté muerto, que no vaya a cumplir con todos sus sueños. “Yo le pido al presidente Iván Duque y a su esposa que ellos, que son padres de familia, paren esta masacre. El dolor que yo siento es indescriptible”.

Cristian tenía 26 años y se dedicaba a trabajar en la ferretería de su padre en el barrio El Rincón, de Suba. Las dificultades económicas de su familia no le habían permitido entrar a la universidad. “Él me colaboraba porque no teníamos plata para poder darle su educación. Yo tengo dos hijas más y a ellas les estaba pagando la universidad”.

Cristian David Castillo solo estaba mirando, pero su familia dice que no participaba en las protestas. Foto: archivo particular

A este padre de familia le ha tocado costearles la universidad privada a sus hijos porque las oportunidades para entrar a una pública fueron escasas. “Mi hijo estaba esperando su turno para iniciar su sueño de ser profesional, pero no alcanzó, lo mataron”.



La última vez que lo vio con vida fue el martes 25 de junio, cuando terminó su jornada laboral e iba rumbo a su vivienda. “Él solo iba de paso, solo estaba al lado de una vendedora ambulante, mirando la protesta, él no participaba”.



La familia del joven no se explica por qué quedó registrado como un indocumentado si él llevaba todos sus documentos en su maleta, la cual tampoco aparece. “El celular lo tiene la Fiscalía General de la Nación, él llevaba su maleta gris con negro y no aparece, nadie da razón de esos elementos. Creo que un señor del Esmad le esculcó sus cosas”, dijo el padre del joven.

La familia de Cristian está destrozada. “Yo perdí a mi hijo en esta protesta. Es una masacre en contra de la juventud que reclama sus derechos”.

