A pocas horas de ser elegido presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros habló con EL TIEMPO sobre su relación con el presidente Petro, quien lo postuló e insistió con su candidatura; de sus prioridades en la entidad, de la relación que espera tener con los miembros de la junta directiva y con la alcaldía de Bogotá y la gobernación de Cundinamarca y de sus líos y polémicas.​



Después de varios meses de candidatura, usted fue elegido presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, no por consenso, como venía sucediendo, sino por mayorías, ¿por qué fue la demora?



Lo que queremos hacer es olvidarnos de quiénes votaron sí y quiénes votaron no, y empezar a trabajar adecuadamente.

¿Usted es muy amigo del Presidente? o ¿por qué fue el candidato del mandatario?



Conozco al presidente Petro en el 2002, cuando llego al Congreso, después de haber dejado la Contraloría de Bogotá, habiendo cumplido mi periodo, y voy a la Comisión Primera de la Cámara. El Presidente en esa época era parlamentario y coincidimos, por ejemplo, en el no a la reelección, ahí empezamos a conocernos como personas y como líderes.



¿Cómo se va a mover en medio esas dos aguas: un sector que lo apoya, otro que no, y un sector proclive al Gobierno y otro que no?

Es un gran reto. Vamos a hacer la tarea adecuadamente, mano tendida con todos los miembros de la junta directiva, hay un objetivo que es el de acertar en la Cámara de Comercio, conversando permanente con todos y cada uno de los miembros de la junta directiva para que trabajemos las líneas del deber ser de la Cámara de Comercio. Es simplemente tender los puentes adecuados y hacer la tarea bien hecha.



Los miembros de la junta directiva Cámara de Comercio de Bogotá Foto: archivo particular

¿Qué va a empezar a hacer en la Cámara?



Queremos insertar el Plan Nacional de Desarrollo en las actividades de la Cámara de Comercio, para que, en el marco de la legalidad, empecemos a trabajar por el país, a buscar que esos temas de la economía popular queden integrados, y ese artículo 74 del Plan Nacional de Desarrollo lo podamos utilizar como una herramienta más, para que los de abajo, los pequeños, puedan ir surgiendo con fortalecimiento y con la mano tendida. Ese es nuestro primer paso, lo demás, lo que pudo haber ocurrido ahí, cancelado

Habla del plan de desarrollo y de economía popular, ¿cómo quiere aterrizar eso en la Cámara?



Vamos a

hacer la tarea adecuadamente, mano tendida con

todos los miembros de

la junta directiva, hay un objetivo que es el de acertar en la Cámara de Comercio de Bogotá. FACEBOOK

La Cámara de Comercio tiene unas herramientas que si se interrelacionan y se saben utilizar son un éxito. En la universidad Uniempresarial, no sé su estado financiero, hay un gran propósito diseñado, y es cómo logramos que sea grande, cómo logramos llevarla a esos sitios de Bogotá donde no hay universidad, pero hay unos megacolegios que no hacen nada en la noche. Vamos a mirar si podemos hacer unos convenios para que la Uniempresarial pueda llegar a algunos sectores, para que podamos brindarles la oportunidad a los tenderos y a los hijos de los tenderos. El tema del crédito. Buscar a través de la ministra de Educación y del Icetex cómo les podemos decir o inventarnos una fórmula para que haya unos créditos blandos y que la gente sienta que allí, lo dicho, sí se hace.

La Cámara ha sido aliada de la Alcaldía de Bogotá en muchos proyectos, ¿cuál será su relación con el palacio Liévano?



No hay que ponerle nada diferente a que tiene que haber un entendimiento con quien sea el mandatario local en esos propósitos que nos sirven a todos, va a ser fabuloso el Centro de Innovación y Tecnología, vamos a colocar la primera piedra, me siento muy complacido de poder trabajar con Claudia López, así sea en los últimos meses de su periodo.



Con Nicolás, el gobernador de Cundinamarca, hay una plena armonía; el Regiotram, que apareció en lo que tiene que ver con el área metropolitana que une a Bogotá con Cundinamarca, donde hay 59 inquietudes, y todos los municipios también tendrán inquietudes, así no estén adscritos en este momento a la región metropolitana, pero somos Cundinamarca, somos Bogotá y nosotros somos la Cámara de Comercio para Bogotá y Cundinamarca.



Va a haber cambios, lógicamente, de personas, pero las instituciones, los planes de desarrollo, las fuentes de financiación son las mismas, y los objetivos tienen que seguir marchando.



Ovidio Claros Polanco fue elegido con 8 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Foto: César Melgarejo/ CEET

¿Cree que los lazos entre los gobiernos nacional y distrital van a mejorar? Porque lo que se ve hoy es tensión constante, ¿qué papel va a jugar?



Mediación total frente a los proyectos que hay, esa es mi tarea. Tengo que tender puentes de diálogo permanentes buscando el desarrollo de la ciudad y lo que más convenga, o sea, aquí no hay que inventar nada, es simplemente lo ya propuesto y lo que se tiene que hacer hay que hacerlo, buscando acertar.

¿En qué van los líos jurídicos que tenía?

No hay uno solo. Ovidio Claros no está incurso en una investigación. Para ser magistrado se requiere no tener una sola sanción, lo demás ha sido especulativo.

Como magistrado, usted abrió la posibilidad para que el hoy Presidente saliera ileso en el tema de la tutelatón...



¿Crees que uno puede examinar 300 y más tutelas en ocho días? Pedí que se me diera el tiempo que ordenaba el reglamento. Desde la Procuraduría estaban concertando todo para producir lo que querían producir.

En el caso de la reelección su postura generó polémica...



Cuando digo no a la reelección (de Álvaro Uribe), Alejandro Ordóñez, quien era presidente del Consejo de Estado, se inventó una inhabilidad, y después se demostró, y le tocó al mismo Consejo de Estado decir que se habían equivocado, pero ya había pasado la reelección. Soy el primero y quizás el único congresista que recupera su investidura y demuestra que lo que hubo fue una persecución.

Ovidio Claros sería la ficha del presidente Gustavo Petro en la Cámara de Comercio de Bogotá. Foto: Google Maps - Presidencia- Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Su paso por la Contraloría de Bogotá también fue muy polémico...

Mejor contralor no creo que haya habido. Todo el tema social, de cubrimiento de localidades y el programa de fiscalización fue cubierto de manera eficaz y eficiente. Tuve posturas muy fuertes en obras inconclusas, y sancioné a mucha gente; contra el tema de la venta de acciones de la Empresa de Energía, que nunca compartí, y contra la idea de semiprivatizar el Acueducto.

Hay temores por lo que puede pasar en el Centro de Arbitramento y Conciliación de la Cámara de Comercio, porque ahí se toman decisiones muy claves...



No voy a cambiar absolutamente nada. Vamos a trabajar ampliando las bases del espectro del arbitraje y la conciliación, es decir, acorde con las necesidades que se vayan presentando, vamos a necesitar que haya una mayor disposición de árbitros y de conciliadores. Entonces, lo que generamos es mayor empleo. No llego con ningún tipo de prevención.

Qué piensa del Regiotram, del Corredor Verde, de TransMilenio, del metro, proyectos en los que se ha planteado que el Gobierno Nacional se le ha atravesado al Distrito.

Vamos a revisar cada tema y lo que yo pueda, como presidente de la Cámara Comercio, entrar a tender ese puente de mediación entre el Gobierno Distrital y el Gobierno Nacional es parte de mi tarea. Recuerden que la Cámara de Comercio es un órgano consultor también del Gobierno Nacional y no lo digo yo, lo dice la norma que rige las cámaras de comercio.

¿Qué piensa del Corredor Verde?





Tengo que llegar primero a empaparme bien, ver cómo es el diseño real, quiero sentarme con la alcaldesa y mirar en qué puedo ayudar para que sobre unas bases reales podamos decir esto nos gusta esto o no nos gusta, puedo ayudar en esto, ser propositivo desde la Cámara de Comercio sin entorpecer ni la gestión distrital ni la gestión de carácter nacional.

¿Qué piensa de del metro?





Es necesario somos de las pocas ciudades...

¿Elevado o subterráneo?

No entro en esa discusión, creo que hay que mirar qué es lo que más nos conviene, y esa es una revisión que tenemos que hacer.

¿Qué piensa de los Regiotram?



El Regiotram es una gran ayuda para Cundinamarca y para Bogotá y en el tema de movilidad súper necesario.

¿Pero de pasajeros solamente o pasajeros y carga?



Si lo podemos hacer mixto, sería lo ideal.

Así como lo ha planteado el Gobierno Nacional, los tenderos y gremios de empresarios más chiquitos pueden hacer parte de la Cámara como, por ejemplo, en la Junta...

Claro que lo pueden, lo único que hay que hacer es la formalización, adecuarlos a la norma, que ellos lo entiendan y que tengan la voluntad de querer estar allá, porque ellos hacen parte de todo esto, con un potencial.

