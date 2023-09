En la tarde de este jueves, la candidatura de Ovidio Claros a la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá estaría consolidándose.



Según trascendió, Claros podría tener un voto adicional en la junta directiva, con el cual completa ocho de los 12 que hay en ese organismo.

El excontralor de Bogotá y exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, contaba ya con siete votos, pero los estatutos de la junta, exigen que el presidente ejecutivo sea elegido por una mayoría absoluta, es decir, ocho apoyos.



Pese a que existe la posibilidad de una inminente elección, lo cierto es que esto no se conocerá sino hasta el próximo 27 de septiembre, cuando los miembros de la junta directiva, convocados por el presidente Julio César Ortíz, sometan la postulación de Claros a votación.



En la junta, el Gobierno Nacional cuenta con cuatro miembros y los restantes ocho corresponden a representantes de los empresarios.



Hasta ahora se han llevado a cabo al menos cuatro sesiones en las que el nombre de Claros ha estado sonando, pero en ninguna se ha votado la elección.



El voto que permitiría la elección de Claros, según ha trascendido, podría provenir del Grupo Nutresa, mediante su filiar Meals Colombia. Pero esto solo se confirmará el día que se someta a votación la elección del presidente ejecutivo y que reemplazará a Nicolás Uribe.

Un largo camino para la elección



Aunque se creyó que Claros saldría elegido luego del comité directivo del 11 de julio, fecha en la que se dieron cita los votantes para escoger el reemplazo de Nicolás Uribe, lo cierto fue que en esa oportunidad tras más de dos horas de deliberación la mesa decidió que se deberían revisar otras hojas de vida para ocupar la importante posición.



"De los 12 miembros de junta, el grupo de Nicolás Botero (presidente ejecutivo de Fedeseguridad; Enrique Vargas (de la firma Vargas Abogados); y Alejandro Mejía (del Centro de Arbitraje de la CCB), solicitaron abrir un proceso de presentación de diferentes hojas de vida", como lo reveló en su momento la Unidad Investigativa de este diario.

Mensaje del presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, @JulioCesaOrtiz, a los empresarios/as de Bogotá-Región y la opinión pública: pic.twitter.com/4RJJH4yE6E — Cámara de Comercio de Bogotá (@camaracomerbog) July 12, 2023

Tras el primer round de votaciones donde Claros no contó con el apoyo de todos los miembros, el 25 de julio cinco miembros con voz y voto dentro de la mesa directiva lanzaron una nueva jugada para abrir las posibilidades y poner sobre la mesa otros nombres para ostentar el cargo de presidente de la Cámara de Comercio.



Según trascendió, los nombres de las nueve mujeres postuladas habían sido incluidos en una carta que fue firmada por Enrique Vargas Lleras, Jaime Alberto Cabal, Guillermo Botero, Alejandro Mejía y Mario Alberto Niño y sus suplentes quienes argumentaron estás postulaciones diciendo que, en pro de la lucha contra la desigualdad de las mujeres, se revisaran las hojas de vida de nueve reconocidas empresarias del país.



En ese nuevo listado aparecieron:



1. María Claudia Lacouture, Ex Ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

2. Mónica Contreras Esper, CEO de Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP.

3. Ana Karina Quessep, Presidente Ejecutiva de BPrO, Asociación Colombiana de BPO.

4. Juanita Rodríguez-Kattah, Ex Viceministra de Economía Digital. Ministerio de las TIC.

5. Carolina Urrutia Vásquez, Secretaria de Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

6. Nilda María Pardo, Exvicepresidente de Claro Colombia.

7. Sylvia Escovar, Expresidente de Organización Terpel.

8. Cristina Vélez Valencia, Decana de la Escuela de Administración de la Universidad EAFIT.

9. Ana Fernanda Maiguashca, Head del Consejo Privado de la Competitividad.



Los firmantes de esa petición fueron: Enrique Vargas Lleras, Jaime Alberto Cabal, Guillermo Botero, Alejandro Mejía y Mario Alberto Niño y sus suplentes. Están citados para este miércoles, pero la discusión va a estar caliente.

¿Quién es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá?

A sus 65 años, Claros llega a la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá con el apoyo, según trascendió, del presidente Gustavo Petro.



Así, el mandatario estaba buscando que, ya con una coalición en el Congreso fracturada, sus proyectos de reformas salieron adelante en el Legislativo.



José Ovidio Claros Polanco es un abogado bogotano de la Universidad Libre que se ha sabido mover entre la política y la justicia. Es de estirpe liberal, pero también estuvo en Cambio Radical.



Claros había logrado reencaucharse en la Cámara de Representantes, de donde salió por una demanda de pérdida de investidura y luego tuvo un breve retorno. Pero cuando intentó llegar al Senado, no logró los votos para alcanzar una curul. Tampoco para ser nombrado contralor general.



El nombre de Ovidio Claros estuvo entre la opinión pública. Por él fue que la Judicatura no pudo votar en un primer momento sobre las 300 tutelas que buscaban ‘salvar’ al alcalde Petro.