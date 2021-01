Los momentos de terror en bus del SITP en que murió presunto ladrón

A las 7 de la noche del lunes pasado, en la avenida Boyacá, llegando a las Américas, el bus Z15-4076 del SITP, que cubría la ruta L803 Gaviotas, se detuvo en el paradero que hay en este lugar. Al abrir sus puertas, en cuestión de segundos, dos delincuentes no mayores de 30 años entraron vociferando amenazas e intimidando a los pasajeros.

Uno de ellos ingresó por la puerta delantera y el otro, por la de atrás. Los testimonios de cinco ciudadanos que iban en el automotor, y que están en manos de las autoridades, indican que el delincuente que ingresó por la puerta principal portaba un arma que parecía de fuego y que el otro empuñaba un cuchillo.



Este último empezó a quitarles las pertenencias a las víctimas. En su recorrido por las sillas del bus se encontró con un hombre al que hoy están buscando las autoridades.



Según lo narrado por los testigos, esta persona iba sentada y con unos audífonos puestos cuando recibió la amenaza del ladrón. Le respondió que no tenía nada y se negó a entregarle sus pertenencias. Instantes después se generó un violento forcejeo.



“Intentó hablar con el asaltante, pero cuando este le intentó abrir el bolso que llevaba, forcejearon. Dicen que le quitó el arma que tenía y con esa lo hirió”, reconoció el secretario de Seguridad, Hugo Acero, en conversación con EL TIEMPO.



En medio de esto, el cómplice disparó. Todas las personas que dieron su testimonio coinciden en que escucharon la detonación, pero los investigadores no hallaron ninguna señal de la bala tras la inspección del automotor. Por esta razón se concluiría que se trató de un arma de fogueo.



Herido, el asaltante trató de huir, pero cayó muerto en las escaleras del bus. El ladrón que ingresó por la puerta delantera escapó. Lo mismo hizo el pasajero que ahora está involucrado en el homicidio.



La persona fallecida no tenía documentos, por lo que las autoridades están a la espera de los resultados de exámenes que tiene a cargo el Instituto de Medicina Legal para determinar su identidad.



Las personas que fueron robadas recuperaron sus pertenencias, ya que el fallecido las tenía en sus bolsillos. Ahora, la tarea de las autoridades de seguridad está centrada en encontrar al ciudadano que al parecer se defendió en medio del hurto y determinar si se trató de un caso en defensa o de justicia por mano propia.



“Le pedimos que se presente ante la justicia y que manifieste los acontecimientos que se presentaron. Seguimos acompañando el sistema masivo de transporte, lo que nos permitió el año pasado desarticular cinco estructuras dedicadas al hurto en el sistema masivo”, dijo el general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía de Bogotá.

Seguridad en TM y SITP

Entre 2018 y 2020 se reportaron siete homicidios en todo el sistema de transporte público de la capital del país. En el sistema troncal de TransMilenio –buses, estaciones y portales– fueron cinco. En 2018, dos; en 2019, otros dos, y en 2020, uno. En buses del SITP (zonales) se registraron dos homicidios entre 2019 y el año pasado.



Pero las cifras delictivas son positivas en términos generales. Por ejemplo, las lesiones personales en TransMilenio se redujeron, se pasó de 199 casos en 2019 a 90 en 2020, y los hurtos a personas se redujeron en 59 por ciento, pasando de 22.884 a 9.385 en el mismo lapso.



“Hay que hacer claridad, en el transcurso del año anterior se nos presentaron dos hechos muy tristes: el de Oswaldo y el de Wilfrido. Los dos casos los resolvimos en un tiempo récord, logramos dar con los homicidas; en este caso, a pesar de que también lo lamentamos, la persona que falleció era uno de los delincuentes que estaban hurtando, pero investigaremos, adelantaremos los actos que tengamos que realizar con el fin de dar con el paradero de la persona que cometió este hecho”, dijo el general Gómez Heredia. La Sijín y la Fiscalía ya están adelantando las investigaciones.



Qué le puede pasar a pasajero vinculado a homicidio

El pasajero que en medio del atraco en un bus del SITP, ocurrido en la noche del lunes pasado, logró desarmar a su victimario y con la misma arma le causó la muerte luego huyó del lugar de los hechos.





En la misma noche del incidente, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Óscar Gómez Heredia, y el secretario de Seguridad, Hugo Acero, se desplazaron hasta el lugar de los hechos (avenida Boyacá con calle 9) e invitaron al pasajero a que se presente ante las autoridades y cuente lo que sucedió. No obstante, hasta ahora las autoridades desconocen la identidad de esta persona. Solo se sabe que cinco testigos, igualmente pasajeros, contaron que quien murió era uno de los dos hombres que minutos antes les habían hurtado sus celulares.





En este caso, por tratarse de una muerte violenta, es decir, un homicidio, la Fiscalía debe abrir una investigación para aclarar las circunstancias y contexto que llevaron al desenlace fatal.



Dentro de esa investigación se deberá escuchar a los testigos de los hechos, analizar si hay videos de cámaras de seguridad que permitan establecer de dónde provenía el presunto asaltante, así como lo ocurrido dentro del bus, entre otras pruebas para poder configurar una hipótesis sobre el homicidio.



Luego de esas indagaciones, la Fiscalía debe determinar si lo sucedido fue en defensa propia y legítima, con lo cual puede pedir que se archive la investigación en contra del pasajero.



El ente investigador también podría llegar a la conclusión de que no fue legítima defensa, caso en el cual debe decidir si imputa cargos.



En cualquiera de los dos escenarios será un juez quien tome la decisión de archivar el caso, por petición de la Fiscalía, o continuar y realizar una imputación de cargos, lo que llevaría a un juicio en el cual el acusado se enfrentaría a una condena o una absolución.





