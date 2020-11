Transmilenio “verde” /Opinión

Once meses hemos tenido que esperar para conocer la nueva propuesta de movilidad de la carrera Séptima. Al final será un corredor para un Transmilenio “verde” con carriles exclusivos, buses duales eléctricos, y estaciones más amigables con el entorno.

Así se puede apreciar en la propuesta conceptual, que le apuesta por una movilidad sostenible y mayor espacio público e infraestructura para peatones y biciusuarios. En sintonía con las nuevas tendencias urbanas. Sin embargo, no será fácil conciliar la perspectiva conceptual con la viabilidad técnica del trazado.



Para empezar, al tener estaciones centrales se requiere aumentar los accesos peatonales y por ende el número de semáforos. Situación que hará más lentos los desplazamientos.



También hay que resolver los giros que hoy tiene la vía, pues ya no serán posibles. El problema se había contemplado en la propuesta anterior y se resolvía desviando el tráfico hacia el interior de los barrios para garantizar el cruce entre oriente y occidente. El inconveniente es que eso también conlleva mayor congestión vehicular pues la prelación en los tiempos semafóricos la tendría la Séptima.





Son inciertos los impactos que va a generar el hecho de reducir los carriles a los carros particulares desde la calle 100 hasta el centro. Y si la carrera 13 tiene la capacidad de gestionar ese tráfico que con seguridad va a llegar, y más aún durante las obras del corredor y el metro por la Av. Caracas.

(Además: ¿El Corredor Verde es lo mismo que TransMilenio?: El IDU responde)





En el mismo sentido hay poca información sobre los pasos a desnivel que se contemplan. Está claro que en la calle 72 habrá uno, pero no se conoce donde más. Mucho menos se sabe cómo será la interconexión con TM 68 y el Regiotram del Norte. Tampoco cómo se resolverá el acceso a la circunvalar y La Calera. Un dolor de cabeza frecuente.



Lo que sí sabemos es la intención de hacer 2 cables aéreos: Usaquén y Santa Fe. Este último es nuevo. No cuenta con estudios, ni proyecciones de costos, ni mucho menos demanda de pasajeros y el número de predios que se requieren adquirir.



Vale la pena destacar el proceso participativo. No obstante, resulta paradójico que hoy muchas voces se manifiesten en contra de esta versión del proyecto y más cuando desde la administración se afirma que se realizó un proceso amplio de consulta ciudadana.



Todo lo anterior, nos muestra un panorama complejo para el corredor del borde oriental. Es claro que aún no tiene luz verde y que todavía estamos lejos de conocer los costos y los tiempos estimados de la obra.

Omar Oróstegui Restrepo-Director Ejecutivo Futuros Urbanos