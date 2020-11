Salud Urbana: Lo que ha ocultado la pandemia

La Pandemia de Covid 19 ha hecho invisibles otras causas de morbilidad y mortalidad. Toda la información se centra en lo que pasa con la pandemia, pero ha permanecido oculta un rebrote de morbilidades acumuladas que ya está empezando a salir a flote.

La salud urbana se refiere precisamente a lo que pasa en salud de las personas en las ciudades. Se sabe que el 74% de la población colombiana habita en zonas urbanas, muy por encima del valor internacional que es del 55%. Esto hace que sea muy relevante lo que pasa en las ciudades sin descuidar claro lo que pasa en las zona rurales y rurales dispersas debido también a la gran movilidad poblacional entre lo urbano y rural; y la habitabilidad en zonas periféricas de las ciudades que puede tener características tanto urbanas como rurales.





A nivel urbano ya se tenían dificultades en salud. En Colombia si bien se tiene una transición demográfica caracterizada por el envejecimiento de la población que, según el DANE, el % de personas mayores de 60 años aumentó en Colombia, pues mientras que en 1985 esta población era del 3,98%, en 2018 aumentó a 9,23%, a la par que se da una disminución progresiva en la proporción de menores de 15 años, que entre 1951-2004 bajó del 42.6% al 32%.



Esto ha producido por ejemplo que las tasas de matrículas hayan bajado en escuelas y colegios, fenómeno que ha mostrado en otros estudios Omar Orostegui.





Este envejecimiento de la población que se esta dando en zonas urbanas aunado a un bono demográfico adicional de población joven que son los migrantes venezolanos, no se ha traducido en un cambio del perfil de morbilidad y mortalidad en las ciudades ya que siguen persistiendo y coexistiendo las 3 cargas de enfermedad: las enfermedades crónicas no trasmisibles como hipertensión arterial, enfermedad cardiopulmonar, diabetes y cáncer; con enfermedades transmisibles como las respiratorias agudas entre ellas la Covid 19 ; y están el complejo trauma violencia que afecta en especial población adolescente y adulta joven.

La enfermedad cardiovascular es la primera causa de morbilidad y mortalidad a nivel urbano y la población que la padece es más vulnerable a complicarse y morir por Covid 19.



Según el Análisis de Situación de salud de Bogotá-ASIS del año 2019 durante el periodo 2005 – 2017, la mortalidad específica por sistema circulatorio en Bogotá aumentó el 6,7 %, así como por enfermedades hipertensivas (10,8 %).



Esto es común en las áreas urbanas, la primera causa de morbimortalidad es la enfermedad cardiovascular, la cual esta muy relacionada con determinantes sociales y ambientales como dieta inadecuada, sedentarismo, estrés psicosocial, cigarrillo, alcoholismo y contaminación del aire por material particulado.

¿Pero porque la Pandemia ha ocultado otras enfermedades?

Son varias las causas: Temor para ir a los servicios de salud preventivos y de Control; y la no disponibilidad de estos servicios. En medio de la pandemia las personas no se han sentido seguras al desplazarse para actividades preventivas como vacunación, consulta de crecimiento y desarrollo en niños, control prenatal, consultas del sano y las consultas de control en personas que ya tienen enfermedades de base.



Según la Organización Mundial de la Salud- OMS, los servicios de salud se han visto parcial o totalmente interrumpidos en muchos países. En una encuesta publicada en junio de 2020 referente a 55 países se evidenció que el 53% de los países encuestados habían interrumpido parcial o totalmente los servicios de tratamiento de la hipertensión; el 49% los servicios de tratamiento de la diabetes; el 42% los servicios de tratamiento del cáncer, y el 31% los de emergencias cardiovasculares.



También se señala que los servicios de rehabilitación se han visto interrumpidos en casi dos tercios (63%) de los países. Esto también ocurrió en Colombia especialmente en las áreas urbanas.



Muchos pacientes con hipertensión arterial y diabetes interrumpieron sus controles los cuales lo cual los ha hecho más vulnerables al Covid-19. Al igual que lo señala la OMS un buen volumen de trabajadores de la salud se reasignaron a trabajar en la pandemia lo que hizo que muchos servicios preventivos y de control quedaron sin talento humano para responder. La telemedicina ha sido una ayuda, pero en ningún momento reemplaza una atención presencial.

La aparente disminución en las notificaciones de eventos en salud pública se debe más a la no búsqueda y no reporte de estas morbilidades que a una disminución epidemiológica real de estos eventos.



Un informe del Ministerio de Salud muestra como la notificación acumulada de casos de tuberculosis enero a junio paso de 8.378 casos en el año 2019 a 6.544 en el mismo periodo del año 2020. Lo cual implica una disminución en la notificación de 17,3%, lo que es grave si se tiene en cuenta que la tuberculosis es una enfermedad muy asociada a condiciones de hacinamiento, desnutrición y deterioro condiciones ambientales muy propias de áreas urbanas deprimidas socialmente.





En vacunación también se ha producido una disminución de coberturas, según un informe de la Secretaria de Salud de Bogotá tanto para triple viral en niños y niñas de 1 año y pentavalente en menores de 1 año no se han cumplido con las coberturas acumuladas entre enero a octubre de 2020.



Preocupa la baja cobertura de triple viral que incluye el biológico anti-sarampión ya que sigue existiendo el riesgo de brotes de sarampión tal como ocurrió en los años 2018 y 2019.



La desnutrición también presenta una baja a la notificación y no porque estén ocurriendo menos casos, para la desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años se pasó de notificar 3.098 casos acumulados a octubre de 2019 a 1.781 casos en igual periodo del año 2020 lo cual equivale a una disminución del 42,5%.



Según el informe del boletín epidemiológico de Bogotá la semana 44 que corresponde al 31 de octubre de 2020, Bogotá ha incrementado los casos de mortalidad materna al comparar los dos periodos similares de los años 2019 a 2020 pasando de 54 casos a 57 casos que equivale a un aumento del 5.7%.



En este mismo periodo el sistema de vigilancia en salud pública de las violencias de género reporta un incremento de 10.705 notificados a 13.352 casos que equivale a un incremento del 19.8%.



El reto de la salud urbana en Colombia será enfrentar un rebrote de toda la morbilidad que se ha venido acumulando y que ha ocultado la pandemia.

Luis Jorge Hernández Flórez

Profesor de la Universidad de los Andes