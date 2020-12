Ojo: tenga en cuenta estas recomendaciones para el Plan Éxodo

Aunque aún es latente el riesgo por contagio de Covid-19, muchos bogotanos se preparan para salir este fin de año desde la capital del país, hacia diferentes destinos. Por eso, las autoridades hicieron varias recomendaciones para tener en cuenta durante el próximo Plan Éxodo.

En primer lugar, recomendaron no bajar la guardia con las medidas de bioseguridad, el lavado de manos uso de los tapabocas y distanciamiento social.



Por otro lado el Teniente Coronel, Óscar Olarte Chavarro, Comandante de Terminales Terrestres de Bogotá dio varios consejos en materia de seguridad.



"No descuiden a sus hijos en los terminales, porque son espacios en los que habrá alta alta afluencia de personas. Además, no descuiden sus elementos, ni se dejen engañar con el transporte ilegal que se oferta a las afueras de de las estaciones", expresó.



(Además: Medidas en las ciudades para evitar contagios de covid-19 en Navidad)



Del mismo modo, Chavarro reiteró que "los bogotanos compren los los pasajes en las taquillas dentro de las instalaciones.También hemos pedido a las centrales que el viajero disponga de los buses necesarios para los desplazamientos".



Según cifras de la Terminal de Bogotá, Se espera que para el 24 de diciembre salgan desde las tres terminales de la ciudad 40.000 personas en 3.900 vehículos. los más apetecidos son Girardot, Melgar, Bucaramanga, Neiva, Villavicencio, Tunja y Medellín.





La Policía Metropolitana, con apoyo de la administración de las terminales, hará control de los aforos, evitando las aglomeraciones, y vigilando a la ciudadanía. En lo que va corrido del año, en estas estaciones "se han efectuado 300 capturas, por presentar documentos falsos, ordenes judiciales, y daños a la flora y fauna", detalló el Comandante.



Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, se encuentra realizando este jueves un recorrido por las vías del departamento con mayor afluencia entre el pasado 22 y 23 de diciembre. Según explicó, más de 700 mil vehículos por las vías del departamento.

REDACCIÓN BOGOTÁ