Si va a hacer trámites en enero, tenga en cuenta estos cierres

Si usted planea hacer trámites en los próximos días en Bogotá, tenga en cuenta que algunas entidades y empresas presentan noevedades.



Es el caso del Instituto de Desarrollo Urbano (Idu) y la empresa de energía Enel, que en los últimas días reportaron ajustes en la atención al cliente en sus sedes.

(Le puede interesar: Este domingo habrá pico y placa en la entrada por Soacha)

Idu

Por su parte el Idu, suspenderá hasta el 30 de enero la atención presencial en la sede de la Calle 17 # 7 - 01, debido al aumento de casos de covid-19 en la ciudad. La medida será temporal.



La entidad recordó que los ciudadanos aún pueden hacer sus trámites a través de www.idu.gov.co, consultado al correo gestion.predial@idu.gov.co o comunicándose con los asesores al celular 3207175514 o al conmutador: 3386660 ext. 2523.

(Además: Comparendos tendrán un incremento de 1.97% a partir del 2021)

Enel

Varias oficinas de Enel, después de ser cerradas en marzo, por la pandemia, no volverán a abrir. Se trata de las oficinas ubicadas en la Calle 80, Kennedy, Restrepo, Chapinero, Suba 91 y San Diego.



Así lo informó Enel a través de un comunicado en el que asegura que la decisión se tomó basada en la volumetría de las atenciones y la infraestructura de sedes y balanceando la efectividad de los canales virtuales.



“Hemos evolucionado nuestra forma de atención al cliente, pues la coyuntura nos ha demostrado que podemos ofrecer un servicio 100% no presencial. En los últimos meses hemos enfocado nuestra energía en fortalecer nuestro portafolio de canales de atención y los resultados hablan por sí solos. La Compañía pasó de atender 1 millón de transacciones al mes en 2019 a 2,3 millones en 2020”, afirmó Carlos Mario Restrepo, gerente de Market de Enel-Codensa.



Las sedes principales de Enel seguirán operando. Pero se recuerda a los ciudadanos que también se pueden hacer trámites por medio de un asesor a través del Chat de Servicio de la Web Enel-Codensa o de WhatsApp (3162836092). La atención es de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. o sábados de 7:30 a.m. a 6 p.m.



También se pueden hacer trámites a través de la App Enel-Codensa o la página web www.enel.com.co.

BOGOTÁ