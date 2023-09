En los últimos días, los capitalinos se han visto impactados por varios incendios en apartamentos, casas y bodegas de la ciudad, afectando la salud y las pertenencias de las personas. No obstante, las conflagraciones en viviendas suceden prácticamente a diario y son pocas las personas que saben cómo actuar frente a estas situaciones.



Un informe de la Universidad Manuela Beltrán, el cual realizó 100 encuestas en las calles de Bogotá, reveló que el 78 por ciento de las personas consultadas no sabe qué hacer en caso de un incendio estructural, no tiene equipos de emergencia y tampoco sabe cómo prevenirlo.

“Los incendios son un riesgo latente. Mientras tengamos electricidad o un vehículo somos susceptibles a enfrentar este tipo de emergencias”, aseguró el sargento Camilo Cano, miembro del Cuerpo de Bomberos de Bogotá.



La institución agregó que, de hecho, en los últimos cuatro años se ha reportado un incremento del 14 por ciento en la cantidad de incendios estructurales atendidos, pasando de 458 en los primeros ocho meses de 2020 a 631 en lo que va del 2023.



Las cifras muestran, además, que julio y diciembre son los meses en los que más se presentan este tipo de emergencias. Las localidades donde más ocurren son Kennedy, Suba, Engativá, Bosa y Ciudad Bolívar.



Incendio en bodega de reciclable de Kennedy. Foto: Angy Tellez/City TV

Conocimiento del riesgo



El sargento Cano explicó que trabajan bajo tres parámetros: conocimiento, reducción y manejo. El primer ítem está relacionado con entender qué elementos se encuentran en las viviendas que pueden causar un incendio.



“Hay aparatos eléctricos que generan calor o temperatura, como una plancha de cabello, un secador, alguna instalación eléctrica que tenga un defecto, etc. Son elementos que siempre están en las casas y que pensamos que no provocan algún tipo de daño”, señaló.

Hay que evitar tener veladoras, cuidar las estufas y estar atentos a la ubicación de los fósforos o pebeteros FACEBOOK

De hecho, las causas de una conflagración se clasifican entre naturales, provocadas y accidentales, siendo la última la más recurrente debido a la falta de concientización acerca del manejo y mantenimiento de los aparatos eléctricos, así como de las estufas en las cocinas y de los líquidos inflamables.



Es común en este tipo de emergencias se generen porque alguien olvidó desconectar algún elemento tecnológico o electrodoméstico, o porque se generó una falla eléctrica. Sin embargo, también hay un riesgo en los objetos que tienen llamas abiertas. “Hay que evitar tener veladoras, cuidar las estufas y estar atentos a la ubicación de los fósforos o pebeteros”, afirmó Cano.



Otro factor es que en las cocinas, principalmente en las que son de restaurantes o las de centros comerciales, la acumulación de grasas en los ductos extractores generen un incendio, por lo que toca hacer una revisión periódica y un enfriamiento de las salidas de los gases y los vapores.



“Los puntos más críticos en un centro comercial siempre van a ser las cocinas, porque allí confluyen muchos elementos, como gas natural, gas propano, llamas abiertas y planchas para cocinar alimentos”, aseguró el experto.





Incendio en Chapinero, al oriente de Bogotá. Foto: X: @THazbleidy / @lojalidad

Recomendaciones



A partir de las causas, se entra a minimizar los riesgos de incendios, evitando sobresaturar las instalaciones eléctricas, eliminando el uso de veladoras u otros elementos con llamas abiertas, guardando bien líquidos como el varsol o el alcohol, y limpiando bien la cocina de las grasas y los aceites.



Cano también dijo que es muy importante que los ciudadanos conozcan el número único de emergencia (123), cuenten con un detector de humo y un extintor en sus casas, e identifiquen cuál es la estación de bomberos más cercana.



Si viven en un conjunto residencial o un edificio, es de gran relevancia saber si este cuenta con un sistema de protección contra incendios.



La Universidad Manuela Beltrán recomienda, por otro lado, que los ciudadanos estén atentos a las redes eléctricas y las tuberías después de los sismos, pues los movimientos telúricos incrementan el riesgo de conflagraciones. “Los movimientos de tierra pueden generar no solo daños en pisos, paredes o techos, sino también ruptura de tuberías de gas o redes eléctricas que tienen la facilidad de romperse por las réplicas”, explicó Shamanda Medina, investigadora de la institución.



Hay que procurar que un integrante de la familia adquiera conocimientos básicos en primeros auxilios y control de incendios, además de tener un equipo de emergencias u botiquín.

Bomberos controlan un incendio. Foto: Cuerpo de Bomberos de Bogotá

¿Qué hacer en un incendio?



Lo primero que se debe hacer es evacuar el lugar si no se sabe utilizar un extintor.



Es importante recalcar que hay cinco clasificaciones de fuego: tipo A, que son generados por elementos sólidos como maderas, cartones, trapos, entre otros; tipo B, provenientes de líquidos o gases inflamables como el alcohol; tipo C, causados por elementos eléctricos; tipo D, que son de metales combustibles como el aluminio en polvo, el potasio y el magnesio; y tipo K, derivados de la utilización de ingredientes para cocinar como aceites vegetales.



En ese sentido, si la persona que enfrenta un incendio sabe manejar un extintor e identificar si este sirve para el tipo de fuego generado, puede proceder a hacer uso de él. Luego, debe llamar al 123.



“Así lo haya controlado, es importante solicitar la presencia de bomberos para que se pueda garantizar que ya no hay una emergencia y verificar que no haya riesgos adicionales”, concluyó Cano.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ