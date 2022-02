La Secretaría de Hacienda anunció que la firma calificadora de riesgo, Value and Risk Rating, asignó al Distrito la calificación AAA, con perspectiva estable, para las obligaciones de la ciudad de largo plazo.



“La calificación AAA indica, en el caso de Bogotá, que la capacidad de pago de intereses y capital nuestros es la mejor y más alta en grados de inversión, y que por ello no se verá afectada en forma significativa ante posibles cambios en la entidad o en la economía”, explicó Juan Mauricio Ramírez, secretario Distrital de Hacienda.



De acuerdo con la entidad, en adelante, "queda certificada la capacidad de pago bogotana en la Emisión y Colocación de Bonos de Deuda Pública Interna", y se fortalece la posición del Distrito como "inmejorable sujeto de crédito, con acceso a los mercados más exigentes y a las tasas más eficientes".



"Es la mejor y más alta calificación en grados de inversión, la cual no se verá afectada en forma significativa ante posibles cambios en la entidad o en la economía", explicó Value and Risk Rating.



Finalmente, la ciudad también obtuvo una calificación de VrR 1+ para su capacidad de pago de corto plazo. "Reconoce la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y plazos pactados, lo cual es posible dadas las condiciones de liquidez con que cuenta actualmente Bogotá", concluyó Hacienda.

