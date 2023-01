Pareciera que el inicio de año trae consigo un aumento de los homicidios violentos en la ciudad. Tan solo en las últimas 36 horas han aparecido dos cuerpos con signos de tortura y empacados en lonas en diferentes sectores de la localidad de Kennedy.



Según el reporte preliminar de las autoridades, aún no se ha podido establecer a quiénes corresponden los cuerpos, si eran hombres o mujeres o si cayeron en medio de una disputa por el negocio del narcotráfico que se había venido asentando en Kennedy antes de los duros golpes en contra de estructuras criminales como la segunda generación de ‘los Camilo’, ‘Satanás’, ‘los Maracuchos’, ‘Pescadito’ y el ‘Tren de Aragua’.



Aunque no se ha podido establecer si existe una relación entre el cuerpo abandonado en el barrio Las Margaritas, en la zona del portal Las Américas, y dejado en el sector de Pinos del Río, lo cierto es que parece que se han empezado a cobrar de nuevo las deudas de territorio que hay entre diferentes bandas criminales que las autoridades habían reportado como neutralizadas.

“Con todos los golpes del año pasado, es normal que las bandas que siguen operando en la ciudad quieran ganar nuevos territorios del mercado del narcotráfico que quedaron sin una cabeza tras los operativos. Lo que veremos ahora es una disputa a sangre y fuego para tomar esos lugares. Ahí es donde las autoridades tiene que asegurar la presencia permanente en esos territorios para impedir que se los vuelvan a tomar”, anotó Juan Sebastián Jiménez, experto en seguridad de la Universidad Nacional.



A esto también se suma que ambos cuerpos hallados en los últimos tres días tienen patrones similares: estaban empacados en costales, tenían signos de tortura, cortes con elemento cortopunzante, estaban amarrados de pies y manos y, lo que es aún peor, ambos al parecer fueron ahorcados con una soga.



Los otros casos

Los dos macabros hallazgos no son los únicos de los últimos días en Bogotá. Tan solo en lo que va de este año se han encontrado siete cuerpos en vía pública, todos con signos de muertes violentas: dos de ellos, al parecer, ahorcados y envueltos en lonas; una mujer, también en Kennedy, envuelta dentro de un colchón; otro, en Bosa, que presuntamente también fue torturado y empacado en un costal; un cuerpo más en esa misma localidad y que apareció cerca del río Bogotá amarrado de las manos con alambre de púas.



Así mismo, un cuerpo en el parque de la Joya, en Ciudad Bolívar, caído en un ajuste de cuentas, y otro, en la misma localidad, que apareció luego en alto estado de descomposición y había sido reportado como desaparecido desde diciembre.



Si bien los cuerpos no tendrían relación los unos con los otros y no se ha establecido un móvil común entre los homicidios, lo cierto es que las alarmas de las autoridades están encendidas, toda vez que al parecer se estaría repitiendo el patrón que dejó un saldo de 22 personas desmembradas y empacadas en bolsas negras durante el año pasado.



A ese conteo también se le suman otros seis cuerpos que aparecieron en el río Bogotá, entre la capital y Soacha, y que nunca fueron reconocidos por ninguna jurisdicción.

Aunque las cifras de homicidios en la capital presentaron reducciones durante los últimos seis meses del 2022, lo cierto es que en lo que va de este año ya se han registrado 83 asesinatos, frente a 67 en el mismo periodo del año pasado.



La Fiscalía dice que tiene conocimiento de los casos y que ya desplegó todo un operativo de investigación.

Jonathan Toro Romero

REDACCIÓN BOGOTÁ.