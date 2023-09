Muy pocas veces se había escuchado a la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carolina Urrutia, hablar tan vehemente ante una intervención del Gobierno nacional.



Fue al referirse a la imposición de medidas preventivas y suspensión de las obras en el parque ecológico distrital de Montaña, serranía El Zuque, que, dejó muy claro, “gozan de total legalidad”.



¿De qué espacio se habla? Este lugar está ubicado en los cerros orientales, en la localidad de San Cristóbal. Es una de las áreas protegidas de Bogotá que se crearon a partir de nuevas zonas mineras. Entre las décadas 60 y 90 en esta zona hubo una cantera y, desde 1987 hasta 2006, hubo un área de exploración. Son 162,8 hectáreas y es un ecosistema de bosque altoandino y páramo en donde solo se interviene el 0,5 %.



En su proceso de recuperación, la Secretaría busca emular los modelos del parque Mirador de los Nevados (Suba) y Soratama (Usaquén), en donde la conservación y la restauración, de la mano de las comunidades, ha permitido abrir nuevos espacios para la educación ambiental.



Para eso, el Distrito está invirtiendo 12.037’026.016 pesos para el desarrollo del proyecto El Zuque, que cuenta con autorización de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), autoridad ambiental en los cerros orientales.

Parque Ecológico Distrital de Montaña Serranía El Zuque. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Qué obras se adelantan?

Las obras que se adelantan se hacen en el lugar donde antes había funcionado una cantera, el suelo ya había sido endurecido y contaba con edificaciones obsoletas de 50 años de antigüedad con asbesto.



Ahí se planea construir unas aulas ambientales y la unidad administrativa, el centro de lo que sería ocho kilómetros de senderos para que la ciudadanía recorra el lugar. De hecho, estos se harían en los caminos de montaña que ya existían como parte de la exploración y explotación minera.

Recuperación de la serranía 'El Zuque' Foto: Secretaría de Ambiente

Eso quiere decir, según Urrutia, que no se iban a abrir nuevos senderos y que tampoco hay miradores. “Esta es una oportunidad para la educación ambiental, no implica nuevos endurecimientos, implica devolverle a una zona que fue una cantera la posibilidad de restaurarla”.



Las estructuras serán reemplazadas por elementos sismorresistentes, que brinden garantías al personal que visitará y/o administrará este espacio. La obra permitiría que 400.000 ciudadanos del suroriente de Bogotá accedan a actividades de educación y sensibilización ambiental, recorridos interpretativos, contemplación, entre muchos otros servicios.



Todas las acciones que se adelantan se hacen en la zona general de uso público establecida en el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.



En un primer frente se estarían realizando obras de mitigación de riesgo que dará protección a los visitantes sobre la vía de acceso al área de administración; y en un segundo frente, el resto de la infraestructura. “En este espacio se van a construir cuatro aulas ambientales, dos sobre la placa ya endurecida sobre la planta de asfalto; y dos en áreas para la circulación vehicular. Va a haber plantas de tratamiento de agua, tanto residual como para generar agua potable para los baños y una sede administrativa”, indicó Urrutia.

¿Qué dice la CAR?

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), como autoridad ambiental, fue consultada por EL TIEMPO. Explicaron que, frente a las obras, solo se aplicó una medida preventiva de suspensión de actividades en atención a quejas por endurecimientos en el bosque oriental de Bogotá. “Estamos revisando para emitir un informe”. Urrutia explicó que fue por la construcción de unos cimientos un poco grandes, cuyas características se están corrigiendo.

¿Qué dijo el Ministerio?

Minambiente, en cabeza de Susana Muhamad, le dijo a este diario que ordenó la suspensión de actividades que “cambien el uso del suelo y los objetivos de la reserva forestal”.

Añadió que hasta que no exista certeza absoluta de las consecuencias de algunas obras no se podrá adelantar ningún tipo de construcción de estructuras que generen endurecimiento de este. Se refiere a aquellas que utilizan concreto, cemento, ladrillo, entre otros, que cambiarían los procesos naturales del suelo. En los próximos días se adelantará una mesa de seguimiento entre las áreas técnicas de las partes.



Urrutia dice que esto carece de fundamentos y que la obra tiene los permisos de la CAR. “La infraestructura para la educación y la recreación no constituyen cambios en el uso de suelo". Añadió que esto parece un nuevo capítulo de “acciones hostiles por parte del Gobierno nacional hacia Bogotá”.

REDACCIÓN EL TIEMPO

CAROL MALAVER

