Nuevas paradas para la ruta alimentadora que va al portal del Tunal

TransMilenio ha puesto desde ayer, 6 de julio, la adición de 16 nuevas paradas en el recorrido del servicio alimentador 6-3 Sierra Morena del portal del Tunal, perteneciente a la troncal H del sistema masivo de transporte al sur de la ciudad.

Esto se da con el fin de dar mejor acceso y calidad en el servicio de movilidad en las zonas que abarca, además de que tendrá validación del pasaje al ingresar al bus.



Estas son las 16 nuevas paradas que se suman a las otras 16 que ya estaban funcionando anteriormente, incluyendo el portal del Tunal:

Barrio Ronda (avenida Villavicencio con carrera 22). Barrio el Chircal sur (avenida Villavicencio con carrera 22b). CADE Ciudad Bolívar (avenida Villavicencio con transversal 34). Barrio Arborizadora baja (avenida Villavicencio con carrera 38). Barrio Arborizadora baja (avenida Villavicencio con carrera 44a). Barrio Verona (avenida Villavicencio con transversal 49). Universidad Distrital (avenida Villavicencio con carrera 51). Urbanización El Ensueño (avenida Gaitán con diagonal 68b sur). Universidad Distrital (avenida Gaitán con diagonal 68b sur). Universidad Distrital (avenida Villavicencio con transversal 49). Barrio Verona (avenida Villavicencio con carrera 48). Barrio Candelaria la Nueva (avenida Villavicencio con carrera 44c). CAI El Salitre (avenida Villavicencio con carrera 41a). Barrio El Salitre (avenida Villavicencio con carrera 32). Barrio El Salitre (avenida Villavicencio con carrera 22h). Barrio Ronda (avenida Villavicencio con transversal 20f).

TransMilenio le recuerda a los usuarios que vayan a tomar este servicio ubicarse en los paraderos habilitados, levantar el brazo para que el bus se detenga y anunciar su parada anticipadamente. Recuerde que los horarios de esta ruta van de lunes a sábado de 4:00 a.m. a 12:30 a.m., y domingos y festivos de 4:00 a.m. a 11:30 p.m.



