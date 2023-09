La alcaldesa de Bogotá Claudia López y el presidente Gustavo Petro tuvieron un nuevo encontrón. Esta vez, no por la primera línea del metro, sino por el proyecto de extensión de la avenida Boyacá, el cual está a la espera de que la Car le otorgue licencia ambiental.



Es importante mencionar que Petro no se había pronunciado al respecto y solo hasta ayer publicó en su cuenta de X que no está muy de acuerdo con que se toque la reserva, citando una publicación de la cuenta de la reserva forestal Thomas Van Der Hammen, en la que se informa que este viernes 15 de septiembre la CAR realizará una audiencia ambiental en el marco del trámite de la licencia ambiental para la prolongación de la avenida Boyacá.



“Si prolongan la avenida Boyacá a través de la reserva forestal del norte que este gobierno piensa consolidar, acaban con la Thomas van der Hammen: la reserva forestal del norte. Los árboles producen oxígeno, y eso es fundamental para sostener la vida”, se lee en la publicación que hizo el presidente en X.



Tras este comentario, la alcaldesa López respondió y le recordó a Petro que cuando él fue mandatario de Bogotá en el año 2013, en su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) propuso prolongar este mismo corredor.



“Incluso anunció su construcción y concesión. Entonces, no le pareció que fragmentaba la reserva. Hoy, en época electoral, le parece que sí. La campaña terminará, pero el daño a Bogotá Región y al país perdurará”, le respondió López al jefe de Estado en la red social X.

Presidente en 2013 como Alcalde usted propuso prolongar la Boyacá en su POT, e incluso anunció su construcción y concesion. Entonces no le pareció que fragmentaba la Reserva.

López además dijo que la prolongación de la Boyacá al igual que la ampliación de la Autonorte no solo se harán con los más altos estándares ambientales sino que en vez de fragmentar restaurará la conexión hídrica y ecosistémica entre los cerros orientales, la reserva y el río como acertadamente propuso el científico Thomas Van Der Hammen.



"Entre otros aspectos esto se logra al hacer viaductos con cruces de fauna, circulación hídrica y restauración paisajística en vez de una vía a nivel, como la Autonorte que se hizo a mediados del siglo pasado, en el cruce de ambas vías (la prolongación de la Boyacá y la ampliación de la Autonorte) sobre el humedal Torca Guaymaral y la Reserva. Así se restaurará el daño ambiental causado por la construcción original de la Autonorte y se configurará un diseño vial y ecosistémico del siglo XXI consistente con los desafíos del cambio climático", se lee en el hilo que hizo López en X.



Finalmente, López mostró enojo por la actitud del presidente y dijo:



"¿Qué le hemos hecho los bogotanos que merezca que su gobierno lleve un año empeñándose en parar el Metro, los Regiotram, las obras que mejoran las vías de ingreso a la ciudad y hasta que su gobierno haya decidido quitarle el ingreso solidario nacional que recibían mas de 161.000 familias bogotanas en pobreza, dejándolas a expensas del hambre y la miseria? De verdad, ¿eso es lo que usted le devuelve a Bogotá que le dio el voto de confianza definitivo para llegar a la Presidencia?

No hay derecho. Bogotá se Respeta!"

La CAR avaló sustraer 20 hectáreas. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Cabe mencionar que desde abril de este año, la CAR avaló la sustracción de 20,87 hectáreas de la Van Der Hammen para que se pueda llevar a cabo el proyecto de la extensión de la avenida Boyacá desde la 183 hasta la 235. Sin embargo, esto no garantiza que la licencia ambiental este aprobada.​

