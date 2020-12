A Claudia López le tocó el año más crítico de la historia de Bogotá

Hace ya un año Bogotá vio posesionarse a la primera mujer elegida alcaldesa por voto popular. Todo un hito. Lo hizo rompiendo protocolos, en el parque Simón Bolívar, y en medio de un discurso mezcla de reivindicación social y una apuesta por el futuro.



La luna de miel con la ciudadanía duró poco, pues los problemas comenzaron a aflorar: emergencias ambientales, protestas sociales y la peor crisis sanitaria que recuerde la capital por cuenta de la pandemia del coronavirus, para citar algunas.



(Lea también: Protestas y acuerdos por el bicicarril de la calle 13 en Bogotá).

López no tuvo balance de cien días, pues hasta ese momento todo se media según las decisiones adoptadas para conjurar la emergencia. Fue ella la primera en someter a cuarentena a toda una ciudad, lo hizo a manera de pedagogía social, luego la medida se extendió a todo el país por orden del Gobierno Nacional.



Como todos los mandatarios, debió aprender a conjurar la crisis sobre la marcha, a tomar decisiones a veces impopulares y sostuvo un enconado rifirrafe con el Ejecutivo por temas como los respiradores artificiales o las reaperturas sectorizadas.



Su temperamento fuerte, la falta de tacto al momento de decir las cosas, unido a su capacidad de trabajo, le granjearon amigos y enemigos. Pero, a juzgar por las encuestas, se salió con la suya, especialmente porque los ciudadanos le reconocen su don para comunicar y las decisiones de gobierno en medio del covid-19.



(De su interés: Los argumentos de Claudia López en su pelea por las vacunas de covid).



En materia política los resultados le favorecen. La alcaldesa de Bogotá consiguió la aprobación de importantes acuerdos, entre ellos, un cupo de deuda histórico por más de 10 billones de pesos para hacerle frente a la difícil situación que atraviesa Bogotá, con más de 30.000 empresas cerradas, cerca de un millón de desempleados y un crecimiento proyectado de menos siete puntos.



Al margen de esto, Bogotá volvió a aportar una alta dosis de noticias que resonaron en el resto del país, algunas buenas y otras no tanto. Entre las primeras está la aprobación de la ley que sienta las bases para una región metropolitana, la creación de una misión de expertos que trazarán el modelo de educación de las próximas décadas, el compromiso del Gobierno nacional para la segunda línea del metro, la adjudicación de obras clave como troncales de TransMilenio en la 68 y Ciudad de Cali, y la proyección del corredor verde en la carrera 7.ª.



(En contexto: Concejo le aprobó a la Alcaldía histórico presupuesto para 2021).



Pero Bogotá también fue tendencia por episodios lamentables como el intento de feminicidio de una mujer que fue agredida con un hacha por su compañero; el primer homicidio de un ciudadano en el interior de un bus de TransMilenio, algo que no había sucedido en 20 años de historia del sistema; el robo a un conjunto de apartamentos y el incesante hurto de bicicletas, un delito que antes que ceder se ha incrementado en un 35 %.



Y no se pueden quedar por fuera otros hechos que marcaron el año para Bogotá, como el arribo de la minga indígena o la asonada del 8 y 9 de septiembre, que cobró la vida de 13 jóvenes que participaron de las protestas.

Las megaobras que vienen para la ciudad

Los anuncios del corredor verde y del metro fueron los que más ilusión generaron entre los bogotanos. Por un lado, a principios de noviembre, después de siete intentos por un sistema de transporte público por la carrera 7.ª, terminó la fase de participación y cocreación del corredor verde, con cerca de 50.000 propuestas ciudadanas, que contemplan espacios peatonales, buses con cero emisiones y bicicarriles.



(Le puede interesar: ¿El Corredor Verde es lo mismo que TransMilenio?: El IDU responde)

Corredor Verde Foto: Alcaldía de Bogotá

A finales de diciembre se entregará la propuesta terminada al IDU, para que empiece el proceso de estudios y diseños. La construcción se iniciaría entre 2022 y 2023. Por otro lado, se firmó el acta de inicio de obras de la primera línea del metro, que será un viaducto de 23,9 kilómetros de longitud desde el patio taller en Bosa hasta la calle 72 con Caracas.



La obra tiene un costo estimado de 21 billones de pesos (70 % de la Nación y 30 % del Distrito), y se espera que esté finalizada entre 2027 y 2028. Pero además, se estableció que la extensión hasta Engativá y Suba será por la calle 72 y la avenida Ciudad de Cali.



(Además: Las dudas que genera la propuesta del metro por la calle 72)

Lluvia de críticas a la alcaldesa por comentario

El 29 de octubre, un pronunciamiento sobre los índices de inseguridad y en el que llamó la atención de algunos migrantes venezolanos convirtió a la alcaldesa Claudia López en blanco de críticas como tal vez no ha enfrentado en lo que lleva como mandataria. Algunos incluso llegaron a señalar que se trataba de un comentario xenofóbico. “No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos que en serio nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí el que venga a trabajar, bienvenido sea, pero al que venga a delinquir deberíamos deportarlo inmediatamente”, dijo. Eso llevó a un colectivo de ciudadanos del país vecino poner una tutela, que fue rechazada.



(Lea: 'Es injusto que me acusen de xenófoba’: Claudia López)

El ‘boom’ de la bici y la disparada de los robos

Para dar una opción de movilidad en medio de la pandemia, el Distrito habilitó 84 kilómetros de ciclorrutas en calzada. Fue de amores y odios: mientras algunos ciudadanos celebraron esta redistribución del espacio en la vía, otros, como los conductores de vehículos, se opusieron. Las dos más criticadas fueron las de la carrera 7.ª y la calle 13. Lo cierto es que el número de viajes en bicicleta donde había esta infraestructura aumentó y la siniestralidad de ciclistas se redujo.



(Además: Carros vs. Bicicletas: un nuevo pulso en Bogotá)

Especial robo de bicicletas Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Pero, así como hubo un boom del pedaleo, el hurto de bicis también creció en algunos meses hasta en un 30 % frente al dato de 2019. En esos hechos fueron asesinados cinco ciclistas.



(Recomendamos: Perder la vida por una bicicleta: el riesgo de pedalear en Bogotá)

Plan Marshall, la estrategia para reactivar a la ciudad

Tras varios meses en confinamiento a causa de la pandemia, lo que golpeó a las familias y empresas, con lo que crecieron la pobreza y el desempleo a niveles preocupantes (25,1 %), la Alcaldía de Bogotá les presentó a los bogotanos un paquete de medidas para reactivar la ciudad, que fue llamado plan Marshall. La primera parte de la estrategia está incluida en un proyecto de acuerdo que contempla alivios en predial e ICA y exenciones para los sectores más golpeados. La segunda es un histórico cupo de endeudamiento por 10,8 billones de pesos para financiar los proyectos de infraestructura y sociales estratégicos para generar empleo y productividad.

El ataque que revivió el drama por feminicidios

Miguel Camilo Parra atacó con un hacha a quien era su pareja, Ángela María Ferro, una mujer de 30 años y con quien vivía en el barrio El Redil, en Usaquén. Como consecuencia de este ataque sufrió múltiples heridas en la cabeza y tardó varios días en el hospital. Hoy cursa un proceso judicial por intento de feminicidio.



(Lea: Esta fue la cruda historia de un intento de feminicidio en el El Redil)



Este no fue el único caso de intento o feminicidio este año en Bogotá. Según cifras recopiladas por la Secretaría de la Mujer entre el 1.º de enero y el 30 de noviembre de 2020 se registraron en Bogotá 14 casos de feminicidio: 7 en juicio, 1 preclusión, 3 en investigación y 3 en indagación. Y hay además un registro de 87 mujeres asesinadas este año. En este mismo tiempo han tenido que ser valoradas 1.223 mujeres en riesgo de feminicidio; de ellas, 768 han sido valoradas en riesgo grave y extremo. Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Suba aportan 48 % de los casos.

El primer homicidio en un bus de TransMilenio

La historia del atraco a Osvaldo Muñoz Palacios enlutó al país. Este humilde trabajador de 45 años murió el 29 de octubre del 2020, desangrado en un bus de TransMilenio cuando uno de los integrantes de una banda lo hirió con un puñal en la pierna izquierda por robarle el celular.



Este caso, sumado al de una mujer y su hija víctimas de esta misma modalidad de robo el 11 de octubre de 2020, el de Viviana Valderrama Yepes, de 35 años, funcionaria de Recaudo Bogotá que fue atracada con violencia y herida con un cuchillo en el hombro izquierdo, son solo algunos de los hechos que fueron noticia en 2020 por robos en el sistema. Cifras de la Secretaría de Seguridad indican que entre enero y octubre de este año se cometieron 38.684 hurtos de celulares, y en el mismo período de tiempo se denunciaron 13.406 casos de lesiones personales.



(Siga leyendo: 'El único error de mi hermano fue la ilusión de un nuevo celular')

Osvaldo Muñoz Palacios murió en medio de un atraco en el servicio TransMilenio dentro de un bus. Foto: Archivo particular

Por fin se aprobó la Región Metropolitana

Ahora sí, la integración entre Bogotá y Cundinamarca va en serio y tiene ley. En junio, el Congreso aprobó la creación de la Región Metropolitana, impulsada por la congresista Juanita Goebertus y los representantes a la Cámara por la capital y el departamento. En el segundo semestre comenzó la participación para la estructuración de la ley orgánica, que pondrá las reglas de juego, definirá qué municipios ingresarán a esta figura de superior jerarquía de manera voluntaria y bajo qué condiciones y cómo se financiará la estructura. Aunque en la práctica Bogotá y sus vecinos ya son región, no hay coordinación de políticas públicas que los orienten hacia un crecimiento sostenible: y ese es precisamente el orden que pondría la Región Metropolitana. Se espera que haya coordinación en temas de ordenamiento territorial, movilidad, servicios públicos y medioambiente.



(Lea: Todo lo que falta para lograr la Región Metropolitana de Bogotá)

BOGOTÁ