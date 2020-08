¿Cómo funcionarán ahora los centros comerciales en Bogotá?

Este jueves inicia la 'nueva realidad' y eso implicará nuevas reglas para la operación de distintos establecimientos. Uno de los que más tendrá ajustes será el grupo de centros comerciales que funcionan en Bogotá.



A continuación le compartimos un ABC del ingreso y funcionamiento a estos lugares:

¿Qué va a funcionar?

- Comercio esencial: los negocios relacionados con abastecimiento (alimentos, aseo, medicinas, etc).



- Comercio no esencial: los establecidos dentro del decreto (que puede consultar aquí), como venta de ropa, papelerías, peluquerías, por ejemplo.



- Plazoletas de comida: con aforos limitados y medidas de bioseguridad.

¿Cómo serán los horarios e ingreso?

Para ir a comercio esencial: De domingo a domingo, sin restricciones.



Para ir a comercio no esencial: De miércoles a domingo. La franja de horario permitida es de 5 a.m. a 9 p.m..



Para ir a plazoletas de comida: De miércoles a domingo de 5 a.m. a 10 p.m. (la reactivación comenzará una vez sean autorizados, uno a uno, los negocios gastronómicos por la Alcaldía). Tenga en cuenta que los domicilios sí funcionan toda la semana.



El centro comercial debe organizar el ingreso en las entradas y orientar a los visitantes.

¿Hay pico y cédula para entrar?

Depende de la actividad que se vaya a realizar al interior del centro comercial.

Para ir a comercio esencial: Sí hay pico y cédula.



Para ir a comercio no esencial: Sí hay pico y cédula.



Para ir a plazoletas de comida: No hay pico y cédula.



Para mayor claridad, tenga en cuenta que estas son las excepciones al pico y cédula según el decreto: "a.) Los servicios y trámites notariales, bancarios, financieros y administrativos que para su realización requieran la comparecencia simultánea de dos o más personas.



b.) La persona que le sirve de apoyo a adultos mayores, personas en condición de

discapacidad o enfermos con tratamientos especiales que requieren de acompañamiento para realizar actividades o trámites.



c) Al personal médico y demás vinculados con la prestación del servicio de salud

debidamente identificados.



d) Las actividades que se adelanten en la actividad hotelera, autocines, autoeventos,

autocultos y los servicios de los establecimientos y locales gastronómicos, incluyendo los ubicados en hoteles, los cuales deberán establecer sistemas de reservas para evitar aglomeraciones".

¿Qué seguirá sin abrir?

El artículo 12 del decreto establece que "los establecimientos y locales comerciales, tales como bares, discotecas, de baile, ocio y entretenimiento, billares, de juegos de azar y apuestas tales como casinos, bingos y terminales de juego de video tendrán restringido su funcionamiento".

