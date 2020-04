‘Bogotá no puede hacerse cargo de los venezolanos’: Claudia López

En medio de la cuarentena nacional y ante una masiva expulsión de venezolanos de los ‘pagadiarios’ del centro de la capital, la alcaldesa Claudia López volvió a pedirle a Migración Colombia que responda por los ciudadanos venezolanos que están en la capital.



“En Bogotá apoyamos esa medida de prohibir desalojos durante y después de cuarentena. Pero la verdad, ministro, es que están expulsando a venezolanos y colombinos humildes de los ‘pagadiarios’. Necesitamos que Migración Colombia se haga cargo de los migrantes; nosotros, de los colombianos”, le trinó el martes la alcaldesa al ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.

El asunto siguió este miércoles en una entrevista con Noticias RCN, donde la mandataria dio detalles del episodio del martes: “Un arrendador los echó a la calle, eran 1.200 personas en las calles del centro de Bogotá, y el 80 % de ellos son venezolanos. Bogotá sola no puede asumir ese costo. Tiene colombianos que atender, ¿y además Venezuela? Si Migración Colombia o el Gobierno Nacional no ayudan a pagar esos ‘pagadiarios’, los van a botar a la calle”.



El episodio al que se refiere López terminó, incluso, con bloqueos en la troncal Caracas. Policía y Esmad tuvieron que intervenir.



En Bogotá, según Migración Colombia, hay unos 352.431 venezolanos, el 19,9 % del total que hay en Colombia, y si bien el Distrito presta atención a esta población desde la Secretaría de Integración Social, a través del Proyecto de Migrantes, que en la anterior administración se llamó Gerencia de Migrantes, esta entidad asegura que la tarea es de escala nacional.



Hoy, en el sector Salitre, funciona Maloka, un hogar de paso humanitario que atiende a 40 migrantes y los mantiene aislados y bajo las normas de la cuarentena. Se espera que, en próximos días, sean trasladados a otros puntos.



Lo cierto es que mientras se resuelve la competencia del problema, fundaciones alertan que la situación es grave. “Si nosotros estamos confinados y ellos están deambulando por las calles, no hacemos nada”, dice Martha Varón, presidenta de la fundación Venezolanos por Decisión.

