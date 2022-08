El 65 por ciento de los conocedores de temas de ciudad sondeados en el ‘Pulso de Bienestar Urbano’, uno de los más recientes documentos del centro de ideas Futuros Urbanos, considera que no hay un horizonte definido en Bogotá.



Así mismo, el 51 por ciento cree que las decisiones de la Alcaldía Mayor para enfrentar los problemas de seguridad han sido limitadas (y un 30 % asegura que son equivocadas) y un porcentaje similar considera que las determinaciones para enfrentar los retos de movilidad también han sido limitadas: : es decir, hay un consenso en que el Distrito va por buen camino en estrategia, pero “se está quedando corto”.



“Parte de los problemas de Bogotá es que no tenemos visión de ciudad. Al no haber un horizonte, las acciones de política pública se dispersan y se vuelve más difícil llegar a consensos. Hay que repensar los problemas de seguridad y movilidad para que las acciones no sean limitadas y sean complementarias”, asegura Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos y la persona que dirigió este pulso, que consultó a 126 personas, entre las que había funcionarios públicos de alto nivel, empresarios, concejales y congresistas, directores de ONG y fundaciones, investigadores, periodistas y líderes sindicales.



Aunque esta Alcaldía trató de consolidar una visión de ciudad en el POT en el que primaban cuatro conceptos -la movilidad sostenible, el reverdecer, el cuidado y la reactivación-, lo cierto hoy es que ese POT está suspendido y la ciudad, en materia de ordenamiento, se rige bajo una visión de ciudad del año 2004. Aunque, eso sí, varios proyectos de la administración continúan desarrollándose bajo esa línea.



“Pero llega cada alcalde y redefine el horizonte. Un ejemplo: hoy no tenemos POT -aún estamos con el 190 y el nuevo está en veremos-y el POT es una visión a largo plazo de la ciudad”, comenta Oróstegui.

Resultados

“Es un sondeo del bienestar urbanos, desde lo que ofrece la ciudad para que el ciudadano puede ser, hacer y tener libremente, de que las personas pueden ser felices”, indica Oróstegui y argumenta que esa fue una de las razones para que el Pulso se concentrara en seguridad y movilidad.

"Seguridad y movilidad fueron los sectores con menor calificación y aunque en ambos se reconoce que las acciones adelantadas ayudan de alguna manera, estas son limitadas"



De acuerdo con el sondeo, el 48 por ciento de los consultados calificaron la gestión pública como ‘mala’ en temas de movilidad y el 39 por ciento en seguridad.



No obstante, la ciudad está haciendo algunos avances en esos sectores. Por ejemplo, en 2022 se registró el semestre con menos homicidios en 20 años. Y, en materia de movilidad, avanzan proyectos como las troncales de la 68 y Cali y Línea 1 del Metro, se concretaron contratos como el de Accesos Norte II y ALO Sur y se lograron recientemente recursos para Línea 2 de Metro y la calle 13. Eso sin contar la promoción del uso de la bicicleta a través de herramientas como la Política Pública de la Bicicleta.



Para Oróstegui, además, es vital que la ciudadanía entienda la importancia de acciones que por los expertos son consideradas como claves y que, incluso, esta administración ha abanderado. Un ejemplo es el Metro: "vale la pena que la gente comprensa que la ciudad está creciendo al occidente, que por eso es necesario atender a los barrios al occidente".



Ahora, lo que sí destaca el 'Pulso' es la gestión en sectores como educación, donde solo un 7 por ciento la calificó como ‘mala’ vs. un 47 por ciento que la calificó como ‘buena; y salud un 45 por ciento la consideró ‘buena’.



“Sectores que tuvieron que afrontar los mayores desafíos por la pandemia fueron aquellos que tuvieron la mejor calificación”, reconoció Oróstegui, pero anotó “el pulso nos dice que en seguridad y movilidad las acciones se están quedando cortas.



De hecho, en el ‘Pulso’ se evaluaron acciones clave en esos dos sectores.



Por ejemplo, consideraron que acciones como combatir las cadenas criminales y el narcotráfico (89 %), modificar las penas (61 %) dotar de nuevas tecnologías a la Policía (59 %) contribuyen ‘mucho’ a resolver los problemas de seguridad, todas por encima de una que suele primar en sondeos ciudadanos: incrementar el pie de fuerza (56 %).

Por el lado de movilidad, entre las acciones que se considera que aportan ‘mucho’ son la construcción de la línea 1 del Metro (79 %), ampliar las troncales de TransMilenio (54 %) y legalizar las plataformas de transporte (49 %).

Para Oróstegui, los resultados en materia de movilidad apuntan a un llamado a una apuesta por la intermodalidad y por innovar en soluciones. Llama la atención también como el 48 % de estos sectores abogan por extender el pico y placa a motos.



El 'Pulso de Bienestar Urbano' , además, preguntó a los expertos cuáles eran los aspectos más importantes para los bogotanos. Entre ellos se destacan:



Tener un transporte público accesible y asequible: 27 %



Vivir en un vecindario seguro: 25 %



Reducir la corrupción y las malas prácticas administrativas: 18 %





Preguntó también, ¿cuáles son los aspectos más importantes para la economía de los bogotanos?. Y se destacaron opciones como:



Impulsar beneficios para la formación laboral: 28 %



Reducir la desigualdad de ingresos: 24 %



Garantizar un ingreso básico para la población vulnerable: 17 %

Un llamado al presidente

Finalmente, el ‘Pulso de Bienestar Urbano’ sondea además cuáles deben ser las principales acciones del presidente Gustavo Petro por Bogotá. Llaman a garantizar la financiación de las líneas 1 y 2 del Metro (26 %), reducir el desempleo (26 %) y a ampliar los recursos para la Región Metropolitana. “Se habla de empleo porque es política macroeconómica y ahí entra la Nación. Y llama la atención lo de Región Metropolitana, cuando el Pacto Histórico presente en el Concejo se oponía a ella”.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes