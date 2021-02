No hay información puntual sobre supuesto atentado del Eln en Bogotá

Después de que EL TIEMPO reveló que la Embajada de Cuba en Colombia alertó de manera formal al Gobierno Nacional por tener información de que el bloque occidental del Eln estaría planeando un atentado terrorista en el país, específicamente en Bogotá, las autoridades de seguridad nacional les salieron al paso a estas advertencias.



En rueda de prensa ofrecida por el ministro de Defensa, Diego Molano, y el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, se reconoció que, en efecto, Cuba envió una comunicación, que esta no contenía información desconocida para las autoridades, pero que se tomarán medidas adicionales frente a un posible atentado.



“Es evidente que el Eln es un grupo narcoterrorista, tan es así que fueron los del atentado contra la escuela general Santander; no es nuevo, por supuesto desde el punto de vista de inteligencia nacional, tanto de Policía y Fuerzas Militares, esos ejercicios se están haciendo”, expresó el alto funcionario.



Añadió que justamente en medio de estas labores se dio de baja hace algunos meses al cabecilla alias Uriel, en el departamento del Chocó, y que la información que se extrajo del lugar del operativo sirvió para prevenir hechos terroristas que se estaban planeando en Bogotá y otras regiones del país.



“Hoy podemos dar tranquilidad a los bogotanos y colombianos de que nuestras Fuerzas Militares tienen desplegadas sus operaciones, mecanismos y capacidades para proteger a la ciudad y a las diferentes regiones”, ratificó el ministro Molano.



No obstante este llamado a la calma del Gobierno Nacional, inquieta la posibilidad de que el Eln vuelva a incursionar en la ciudad, tal y como sucedió en enero del 2019, cuando este grupo subversivo detonó un carro bomba en las instalaciones de la Escuela de Policía General Santander, dejando como saldo trágico 23 jóvenes muertos y más de 100 heridos.



El general Jorge Luis Vargas expresó que se realizó ayer una reunión con entidades de seguridad nacional, para recolectar y evaluar la información que se tiene sobre las intenciones que suele tener el Eln de atentar contra la población civil o los policías y militares.



“Frente a esa carta conocida, no se tiene una información puntual, pero siempre nosotros recolectamos información en los organismos de inteligencia alrededor de cualquier información que llegue por cualquier medio”, expresó el alto oficial.



Muestra de que cada sospecha se toma con toda la seriedad del caso es que para hoy se programó un consejo de seguridad entre el Gobierno Nacional y el distrital, para discutir esta presunta amenaza. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el ministro Diego Molano explicó que se socializará con la alcaldesa mayor, Claudia López, “el plan que desarrollamos para prevenir actos terroristas del Eln contra Bogotá”.

Mañana, en Consejo de Seguridad con Alc. @ClaudiaLopez socializaremos Plan del Gob. Nacional que desarrollamos para prevenir actos terroristas del ELN contra Bogotá. Protegeremos a cada colombiano con apoyo de alcaldes, gobernadores y Fuerza Pública. — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) February 9, 2021

Otras advertencias que deberían considerarse son las contenidas en la alerta temprana 039-20 del 22 de agosto del 2020 de la Defensoría del Pueblo, que señala que es posible la presencia del Eln en Sibaté y Soacha, Cundinamarca; y la alerta estructural 023-19, de junio del 2019, que advirtió sobre la presencia de este grupo en Bogotá.



Por su parte, la alcaldesa de los bogotanos también se expresó: “Ante amenazas del

Eln y sistemática reducción de pie de fuerza policial en Bogotá en los últimos años, acordamos con ministros de Defensa e Interior, y el Director de la Policía, realizar un consejo de seguridad conjunto para adoptar soluciones y compromisos para reforzar la seguridad de Bogotá”, dijo la alcaldesa.

Este encuentro se realiza un día después del anuncio, hecho por el Director de la Policía, de que a la capital del país llegará este año un refuerzo de 1.500 hombres entre patrulleros y auxiliares.

