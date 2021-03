No es percepción: sí hay más crímenes a mano armada en Bogotá

Los casos recientes de violencia e inseguridad preocupan. En menos de tres días, seis personas murieron en hechos delictivos en Bogotá: entre las víctimas fatales hay un policía, un escolta, un esmeraldero, un comerciante y dos señalados delincuentes.

Lo peor es que cada vez son más frecuentes los hechos donde el arma de fuego es la protagonista. Intimidan a la víctima y cuando está se resiste, el delincuente no duda en hacer uso de ella para acabar con su vida. ¿Qué ha pasado con las estrategias para combatir el porte ilegal de armas? ¿Qué explica el incremento de estas en homicidios y atracos? ¿Están las bandas criminales armándose más? ¿De dónde provienen las armas? ¿Hay un mercado ilegal de venta y alquiler? ¿Estamos perdiendo la lucha contra los delincuentes?



Son preguntas que hoy deberíamos tratar de responder con el fin de dimensionar la nueva realidad criminal que vive la ciudad.



En el caso de los homicidios, si bien la tasa ha caído, el empleo de armas de fuego viene creciendo en los últimos tres años en un 14 por ciento. Prácticamente, 6 de cada 10 homicidios son cometidos con armas de fuego. Por su parte, en el mismo periodo, disminuye el uso de arma blanca/cortopunzante en un 26 por ciento.



En contraste, el uso de armas de fuego no es predominante en el caso de las lesiones personales. Tan solo representan el 1 por ciento, aunque sí preocupa que en la mitad de los hechos registrados se evidencia el uso de armas blancas o cortopunzantes (51 por ciento), seguido de elementos contundentes (39).



Una de las cosas a las que hay que prestar atención es a la presencia de armas en delitos contra el patrimonio. Se estima que el 13 por ciento de los hurtos a personas en el 2020 se cometieron con pistolas, una proporción superior a la registrada en 2018, cuando ese porcentaje apenas alcanzó el 9 por ciento. No obstante, más de la mitad de los hurtos a personas se cometen sin empleo de armas. Si bien el 2020 fue un año atípico por las condiciones de pandemia, y los delitos cayeron con relación al 2019, el uso de ellas fue el único indicador que no bajó.

Cifras disparadas

El panorama en el transporte público evidencia una situación aún más compleja. Por ejemplo, en el caso del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), los hurtos con arma de fuego crecieron un 215 por ciento entre 2018 y 2020, al pasar de 67 a 211 casos denunciados, respectivamente.



Según esos resultados, el atraco es la modalidad predominante en el SITP (61 por ciento), mientras el cosquilleo lo es para TransMilenio (47). Y aunque frente al 2020 las estadísticas muestran una reducción considerable de los hurtos en el interior del sistema, preocupa que el indicador de uso de armas de fuego registró un alza del 32 por ciento comparado con 2018. Se pasó de 299 a 395 casos en tres años.



Y detrás de esas cifras hay rostros, familias e historias. En diciembre de 2020, por ejemplo, en un intento de hurto a un SITP fue asesinado Wilfredo Murcia, un vigilante que iba camino al trabajo.



Con relación a los hurtos perpetrados en vía pública, el uso de armas de fuego que venía registrando una reducción al cerrar el 2019, fue el único indicador que subió en 2020, en una proporción de 15 por ciento. Pasó de 5.595 a 6.424 casos registrados. Prácticamente en 1 de cada 7 delitos estuvo involucrada un arma de fuego, donde el atraco representa más de la mitad de los hurtos en el espacio público. Además, en el 72 por ciento de los casos de hurto, el agresor se movilizaba a pie, mientras un 15 en motocicleta.



En cuanto al objeto hurtado, el celular sigue siendo el elemento más robado a los bogotanos. En el 2020 se registraron 48.997 hurtos, es decir, el 56 por ciento del total, seguido por dinero en efectivo (18) y la bicicleta (13).



Sin embargo, sobresale el hecho de que el arma de fuego está ganando terreno frente al hurto de celulares. Entre el 2019 y 2020 se incrementaron los casos en un 65 por ciento, al igual que el uso de elementos contundentes, en un 24.



El uso de armas de fuego también está creciendo entre 2019 y 2020 ligeramente como medio para llevar a cabo el hurto de automóviles (+9 por ciento) y las motocicletas (+27), a pesar de que en ambos indicadores se evidencia una disminución de casos totales.



Mención aparte merece la bicicleta, un medio de movilidad que en los últimos tres años registró un incremento del 42 por ciento en el número de hurtos. Los hurtos con arma de fuego aumentaron un 333 por ciento. No obstante, hay un aumento considerable del uso de todo tipo de armas para el robo de bicicletas. Es importante señalar que la mitad de los hurtos ocurren bajo la modalidad de atraco.



Recomendaciones

A partir de estas cifras y tendencias, Futuros Urbanos recomienda a los tomadores de decisiones:



- Evaluar el impacto de la estrategia de desarme y control a porte ilegal de armas, focalizando intervenciones en el transporte público y territorios con mayor concentración de hurto a personas en vía pública.



- Mejorar los protocolos policiales para la inspección en vía a ciudadanos.



- Adelantar acciones que faciliten la identificación de motocicletas involucradas en delitos y hurto a personas. El uso del chaleco reflectivo permanente con información de la placa puede facilitar la investigación criminal y la captura a través de la red de cámaras de videovigilancia del Distrito.



- Fortalecer el proceso de investigación y judicialización de los delincuentes capturados en flagrancia. Y hacer más eficiente los protocolos cuando en el hecho se ve involucrada un arma de fuego.



- Fortalecer la investigación para identificar los lugares de venta y alquiler ilegal de armas de fuego, las rutas de comercialización y almacenamiento utilizadas por las bandas criminales asociadas a este delito.

FUTUROS URBANOS