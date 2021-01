¿Bogotá podría usar Corferias para atender a pacientes covid?

Ante el incremento en los contagios del nuevo coronavirus en Bogotá, la Alcaldía ha anunciado una serie de nuevas medidas.



Estas incluyen toque de queda total a partir de este jueves 7 de enero a las 11:59 p.m. hasta el martes 12 de enero a las 4:00 a.m. "Es como si estuviéramos haciendo otro simulacro de cuarentena total", dijo la alcaldesa Claudia López.



De igual manera, del 12 de enero al 17 de enero habrá restricción, en toda Bogotá, de circulación de personas y vehículos en lugares públicos entre las 8 p.m. y las 4 a.m.



Esto se debe a que, debido al aumento de contagios de la covid-19, la ocupación de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) está cerca de alcanzar el punto en el que se encontraba en julio del 2020: 85%.

¿Esto significa que se va a volver a usar Corferias como un hospital transitorio?

Esta posibilidad aún no ha sido descartada. El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, aseguró en rueda de prensa llevada a cabo en la mañana del miércoles 6 de enero, que “frente al tema de Corferias no pensamos que sea necesario en este instante, pero no se descarta ninguna medida”.



Recordemos que el pasado 30 de septiembre el Hospital Transitorio Temporal, ubicado en Corferias, cerró oficialmente después de haber estado activo durante 5 meses. Su objetivo era ampliar la capacidad hospitalaria para hacer frente a la emergencia sanitaria generada por la pandemia.



Quiero agradecer a @CorferiasBogota que nos ha ofrecido usar sus recintos para instalar capacidad hospitalaria adicional.@SectorSalud @Bogota tenemos ya plan para crecer hasta 5.000 unidades UCI y miles de camas hospitalarias en la medida que las necesitemos. #TodoSaldráBien pic.twitter.com/iIN4ao4hDe — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) March 22, 2020

Ante el hipotético caso de la reapertura de Corferias, esta vez para la atención de ciudadanos contagiados con la covid-19 en la capital, la Secretaría de Salud de Bogotá le dijo al medio de comunicación digital ‘Pulzo’ que los equipos médicos utilizados en Corferias ya fueron distribuidos.



Gran parte de las camas con las que contaba el centro médico habían sido donadas por el sector hotelero y ahora se destinaron para atender proyectos de la Secretaría de Integración Social, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez (Idipron) y entidades distritales que atienden a población vulnerable.



Así se veía por dentro el hospital adecuado en Corferias al comienzo de la pandemia. Foto: EL TIEMPO

Ahora bien, lo comentado este 6 de enero cambió con respecto a lo que dijo el secretario de Salud en una rueda de prensa el fin de semana pasado. Para ese entonces aseguró que volver a montar un espacio alterno en Corferias para la atención de pacientes no era una opción.



“No volvería, según la información con la que contamos. Cuando planteamos la necesidad de Corferias estábamos de cara al primer pico de la pandemia y teníamos la percepción de que nos iban a faltar camas hospitalarias, no las camas UCI. Por fortuna, la red hospitalaria, pública y privada, creció lo suficiente en camas hospitalarias y ese crecimiento no ha bajado”, indicó el secretario Alejandro Gómez.



Sin embargo, la situación se ha agravado desde el momento de esa declaración.



Según el sitio oficial de Saludata, del Observatorio de Salud de Bogotá, la ocupación de UCI para atención de la covid-19 en la capital es del 83,9%, actualmente. Es decir, hay 1.481 camas ocupadas por pacientes con la enfermedad que provoca el virus.



La ocupación de UCI para atención de la covid-19 en la capital para el 7 de enero del 2021 a las 11:10 a.m. Foto: saludata.saludcapital.gov.co

“Si llegamos al 85% de ocupación UCI en Bogotá haremos un comité extraordinario epidemiológico con el ministro Fernando Ruiz, para evaluar nuevas medidas”, señaló el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez.



