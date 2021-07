‘Bogotá no abrirá discotecas, conciertos ni fútbol’: Claudia López

Desde hace tres meses, la ciudad no experimentaba una ocupación de unidades de cuidado intensivo (UCI) para atención de pacientes covid-19 por debajo del 85 por ciento. Con estos indicadores, el Distrito ha anunciado que la capital sale de alerta roja.



“Nos tomó casi tres meses salir de este pico que fue como el Everest. Fueron tres meses muy dolorosos, pero al fin salimos de la alerta roja, volvimos a bajar a 84 por ciento de ocupación UCI covid”, manifestó la alcaldesa, Claudia López.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

Esta noticia se da después del pico de contagio más fuerte y prolongado que ha tenido Bogotá en lo corrido de la pandemia, tiempo en el que el sistema hospitalario estuvo a tope, con ocupación de UCI por encima del 95 por ciento y registrando un alto número de muertes.



Como lo afirmó la mandataria la semana pasada, y según los modelos epidemiológicos de la Secretaría de Salud, el tercer pico pasó. Ahora, la ciudad se encuentra en alerta naranja, pero esto no quiere decir que culmine la alerta roja hospitalaria, que continuará hasta llegar al 75 por ciento.



Con estos indicadores, se habilitarán cirugías y tratamientos quirúrgicos que requerían de una UCI y que habían sido suspendidos. Además, se empezarán a realizar procedimientos médicos no urgentes.

¿Y los eventos?

Aunque los sectores ligados a discotecas y eventos masivos han solicitado que los incluyan dentro del proceso de reapertura económica, el Distrito ha mencionado que por ahora no se tiene contemplado dar apertura a estas actividades.



“Bogotá, por ahora, no va a abrir discotecas, conciertos ni fútbol. Vamos a esperar a ver cómo nos va con el tema de educación unas semanas más adelante”, indicó la alcaldesa. Agregó que en agosto se examinará si se podrán iniciar pilotos.



Lo mismo pasará con el fútbol. Este fin de semana será el inicio de la liga profesional y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) no tiene estipulado dar aval para que regrese el público a los estadios. Según le informaron a EL TIEMPO, se esperarán más días para ver la evolución de la pandemia e iniciar con los planes piloto.

Mientras esto ocurre, los equipos profesionales podrán seguir haciendo uso de los escenarios deportivos a puerta cerrada.



Las razones por las cuales el Distrito sigue adoptando estas medidas es por el temor a la posible circulación de la variante delta en la ciudad. El Instituto Nacional de Salud no ha confirmado que circule esta mutación del virus en territorio nacional, pero para las autoridades sanitarias distritales hay un alto riesgo.

El detonante de las marchas

Por esta misma situación, y por lo vivido en medio del paro nacional, López consideró que convocar a marchas puede traer un alto costo. “Quienes convocan a nuevas marchas deben ser conscientes del enorme costo en enfermedad y fallecimientos que tuvo romper el pacto de cuidado colectivo”, dijo.



Para el Distrito, la prolongación del tercer pico se explica por las constantes aglomeraciones que hubo en las movilizaciones que se hicieron durante mayo y junio. Y aunque el 8 de ese mes se dio inicio al proceso de reapertura económica, el modelo epidemiológico entregado por la Secretaría de Salud indica que no tuvo repercusión sobre el ascenso de los casos positivos de covid-19.



En cuanto a la vacunación, la alcaldesa pidió que se levanten las restricciones de edad para recibir las dosis e invitó a la ciudadanía a que se sigan acercando a los puestos de vacunación. Esto porque en algunos puntos han encontrado que hay disponibilidad de dosis, pero no de personas para aplicarlas.

Según lo dispuesto por el Ministerio de Salud, las personas que se encuentran dentro de la etapa de vacunación solo deben mostrar el documento de identificación en los puntos y demostrar comorbilidad con alguna certificación médica.



El llamado de las autoridades distritales es a seguir con las medidas de cuidado por la exposición a variantes que pueden ser más contagiosas y riesgosas para quienes no tienen vacuna.



Además, la alcaldesa le solicitó al Gobierno volver a pedir pruebas PCR negativas a los viajeros que quieran entrar al país por el aeropuerto El Dorado.

El Gobierno tiene listos los recursos para pago a IPS por vacunación

Este martes, la red de vacunación pública y privada de Bogotá le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que girara recursos por la aplicación de las vacunas que se han puesto.



Según el documento entregado al Gobierno, en Bogotá se han aplicado 4’206.054 dosis y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tiene programado el pago de 1’280.679, lo que representa el 30 % de las vacunas puestas.



“Mientras se hace un ajuste en el sistema de información, se podría hacer algún adelanto de los pagos”, dijo Alejandro Gómez, secretario de Salud.

Julio César Castellanos, director del Hospital San Ignacio, manifestó que sin una solución financiera era difícil continuar con los esfuerzos para seguir con el Plan Nacional de Vacunación.

Ante esto, María Andrea Godoy, viceministra de Protección Social, indicó que desde el mes de mayo se han dispuesto los archivos para que se puedan realizar los cobros ante el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos, entidad encargada de hacer los giros previos o totales del proceso de vacunación. A la fecha, se encuentran dispuestos registros por valor de 35.990 millones, correspondientes a 6’496.432 dosis.



Una de las quejas por parte de la red de vacunación de Bogotá ha sido por las fallas de la plataforma PAI WEB 2.0, que limita que la información correspondiente se cargue y la disponibilidad para validar los pagos.



La funcionaria precisó que se adelantan trabajos para que haya una nueva disposición de información y también se trabaja en la solución de los problemas técnicos que ha tenido la plataforma.