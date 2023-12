Niño murió tras caer a una alcantarilla en el sur de Bogotá: esto es lo que se sabe

En el barrio El Jazmín, de la localidad de Kennedy, un menor de cinco años falleció tras caer a una alcantarilla que se encontraba destapada, al parecer, debido a una obra que adelanta el Acueducto en el lugar.



(Lea también: Impactante video de atraco en Bogotá: le quitaron 'todo' en la puerta de su casa).

El suceso ocurrió sobre las 12:30 p.m. de este lunes 4 de diciembre, en el centro de reciclaje del barrio.



Según conoció Noticias RCN, los vecinos afirmaron que el niño habría resbalado y caído accidentalmente en la profundidad de la alcantarilla para intentar recoger un juguete, y posteriormente fue arrasado por el agua.



"Íbamos pasando y el niño vio una máscara y me dijo 'mire abuelita', y yo le dije, no, no la alce. Yo me agaché a amarrarle el zapato a la niña cuando me gritó: 'el niño se cayó en ese hueco'", indicó Liliana Heredia, abuela del menor, al medio mencionado.

Facebook Twitter Linkedin

De acuerdo con la comunidad, esta alcantarilla pone en peligro a más vecinos del sector Foto: iStock

La mujer contó que en un principio pensó que se trataba de un pequeño hueco, pero, al acercarse, se dio cuenta que era un orificio grande. "Un muchacho se metió, pero ya al niño se lo había llevado el agua", agregó para Noticias RCN.



Incluso, de acuerdo con la comunidad, esta alcantarilla pone en peligro a más vecinos del sector, por lo que la intentan tapar con los escombros que yacen en el lugar.



Por otro lado, tras conocerse el incidente, miembros de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y del cuerpo de Bomberos llegaron a la zona para rescatar el cuerpo del menor.



"Las autoridades competentes se encuentran en este momento realizando la inspección pertinente en el lugar de los hechos para determinar qué ocurrió. Inmediatamente la EAAB fue enterada del insuceso, puso a disposición el equipo técnico, operativo y social para apoyar a las autoridades en la atención de esta situación", dijo la entidad.



Sin embargo, los vecinos denuncian negligencia debido a que, según ellos, la ayuda por parte de los cuerpos de rescate tardó en llegar.



Hasta el momento las autoridades no han dado más información de las labores que allí se adelantan ni de la investigación de la muerte del pequeño.



(Siga leyendo: Capturan a miembros de la banda 'Los Fantasmas' en Bogotá: robaban vehículos y motos).

REDACCIÓN BOGOTÁ