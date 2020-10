Bogotá necesitará casi un millón de viviendas en 12 años

Año tras año, los bogotanos vienen demandando más vivienda, pero la oferta se ha ido quedando corta. Los constructores producen entre 28.000 y 32.000 unidades en cada vigencia, y al mismo tiempo, de manera informal, los ciudadanos edifican unas 19.000. Es decir, según el gremio y expertos, la ciudad cada año crece en al menos 50.000.

Sin embargo, los más recientes datos del censo de población del Dane, conocidos por EL TIEMPO, indican que la capital tiene este año 7,74 millones de habitantes y para 2032 proyecta 8,55 millones. Y, por otro lado, los hogares irán creciendo: de 2,7 millones a 3,6 en los mismos 12 años.



Esto porque el número de personas por familia viene en descenso y los estimativos indican que seguirá reduciéndose, lo cual llevará a un aumento de la demanda de techo. Según el Dane, en el 2018 el tamaño promedio de los hogares era de 2,89 personas, y la tendencia muestra una caída a 2,32 en los próximos años.



En resumen, la población crecerá en el lapso de los siguientes 12 años en más de 815.000 personas y los hogares superarán los 926.000.



Camacol Bogotá y Cundinamarca señala que desde 2015 hay 100.000 hogares capitalinos que viven en situación de hacinamiento, es decir, están necesitando una solución habitacional, pero esa cifra ha venido en aumento, más aún si se tiene en cuenta que cada año se crean entre 50.000 y 60.000 hogares.



Así mismo, el doctor Juan Guillermo Yunda, director de la Maestría en Planeación Urbana y Regional de la Universidad Javeriana, dice que las iniciaciones de vivienda en la ciudad han caído a alrededor de 20.000 unidades anuales, cuando durante la bonanza petrolera, entre 2006 y 2014, superaban las 40.000.

La actual administración distrital ha hablado de cerca de 50.000 unidades para el cuatrienio. Ayer, de hecho, en el evento de conmemoración del Día Internacional del Hábitat, la alcaldesa Claudia López ratificó dicha meta.



Así las cosas, la balanza habitacional que trae la ciudad parece que seguirá en términos negativos. Cabe recordar que Bogotá representa el 30 por ciento del mercado de vivienda en el país, y eso influye en el comportamiento del sector a nivel nacional.



La administración del exalcalde Enrique Peñalosa proyectó en su propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial (el que se hundió el año pasado en el Concejo) tres escenarios sobre la necesidad que iba a tener Bogotá.



El primero, sin migración venezolana, estimaba que a 2032 se iban a necesitar 796.115 unidades; el segundo, con una migración baja, 823.893, y el último, con un fenómeno alto, 907.189. Las proyecciones recientes del Dane revelan que la ciudad necesitaría 914.191 viviendas.



Datos y cálculos preliminares de la Secretaría de Planeación hablan de cerca de 650.000 viviendas en los próximos 18 años. La mayor necesidad se registra en los estratos dos (261.795) y tres (222.969).



En su momento, los cálculos de la alcaldía de Peñalosa fueron criticados, y eso lo recordó ayer el exsecretario de Planeación Andrés Ortiz, al ser consultado por este diario. El exfuncionario explicó que el mayor motivo de demanda de vivienda es la reducción del tamaño de los hogares.



“Las cifras que dábamos quedaron ratificadas, y Bogotá va a necesitar casi un millón de viviendas en los próximos 12 años. Esas 8’500.000 personas –que se tendrán en 2032– van a requerir muchas más casas porque cada vez vive menos gente por hogar”, advierte Ortiz, con las proyecciones del Dane en la mano.



Este panorama podría agravarse con la pandemia, que le significó un frenazo al sector, que si bien rápidamente reaccionó, pues las ventas llegaron en septiembre pasado incluso a estar por encima de los promedios históricos, este año en general no pinta tan bien como llegó a pensarse entre enero y febrero. En todo caso, según Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, hay optimismo sobre el resultado del 2020.



La oferta de vivienda en la ciudad y la región está en alrededor de 40.000 unidades, de las cuales el 82 por ciento cuenta con subsidio (a través del programa nacional Mi Casa Ya y para las viviendas entre 118 y 438 millones de pesos), alivios que se han convertido en un dinamizador del mercado, pero no resultan suficientes. A agosto se habían vendido unas 23.000.



Callejas llama la atención respecto a que si bien hay voluntad de la alcaldesa, pues así se lo ha expresado al sector, se requiere que 40 planes parciales adoptados sean aprobados y puestos en marcha. Estos, explica, están pendientes por trámites o permisos que puede resolver la Administración.



Entre esos proyectos están Ciudad Lagos de Torca, que planea 134.998 viviendas (30.539 de interés prioritario, 38.899 de interés social y 65.560 no VIS) y 9.000 que vendrán por cuenta del proyecto Tres Quebradas (Usme) y las 3.946 VIS del proyecto San Bernardo (centro). Habría otras más desde los proyectos Borde Río y Reverdecer del Tunjuelo (antes Lagos de Tunjuelo), pero estos están en proceso de revisión y ajustes.



Con esos planes, Bogotá puede contar con 160.000 viviendas, de las cuales 75.000 serán de interés social, lo cual generaría 367.000 empleos directos y 408.000 indirectos, más de 700 hectáreas de espacio público y un nivel de reactivación económica del orden de los 32 billones de pesos. “Ese es el verdadero Plan Marshall”, sostiene Callejas.



El dirigente gremial explica que además hay otros 30 o 40 planes parciales en camino -están en proceso de aprobación-, pero que es necesario que se habilite el suelo.

Oferta de vivienda con subsidio

Camacol Bogotá y Cundinamarca reveló que en la capital hay una oferta de 11.000 viviendas de interés social (hasta $ 118 millones) y la lideran las localidades de Fontibón, Suba, Kennedy y Bosa, en las cuales hay más de 6.000 disponibles con el beneficio.



Para viviendas de entre $ 118 y $ 438 millones, a la que les aplican el subsidio a la tasa de interés, es decir una ayuda de unos $ 439.000 a la cuota del crédito o leasing durante 7 años, la oferta está ubicada Fontibón, Usaquén, Suba, Engativá y Kennedy, con más de 1.000 unidades disponibles cada una.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá



ANA PUENTES

Periodista de Bogotá