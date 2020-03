Bogotá necesitará 3.000 camas más de cuidados intensivos

Desde enero, cuando se dispararon las alertas por el nuevo coronavirus, el sistema de salud de Bogotá empezó a evaluar cómo estaba de personal médico y paramédico y la infraestructura, en particular las camas de las unidades de cuidados intensivos, que serán determinantes en el manejo de pacientes positivos, y a prepararse, incluso, para el peor de los escenarios.



En entrevista con EL TIEMPO, Alejandro Gómez, secretario de Salud, dice que hoy la ciudad tiene unas 1.000 camas con soporte respiratorio, pero que puede necesitar 3.000 más; que hasta ahora se ha logrado que la curva de infectados no sea con pendiente abrupta, pero que se van a seguir presentando casos durante muchas semanas.

¿Cómo se encuentra la red, qué tanto está preparada?



Tanto la red pública como privada hemos hecho un balance muy juicioso de la capacidad de la que se dispone para atender a los pacientes que requieren unidad de cuidados intensivos con soporte ventilatorio. Hicimos el balance de cuántas camas teníamos, y estamos haciendo la modelación de cuántos casos podemos esperar, todavía con datos preliminares, y qué capacidad de crecimiento tenemos.



En una primera fase va a disminuir la demanda en cuidados intensivos, tal vez disminuyendo la programación de procedimientos selectivos, de cirugías que no se tengan que hacer inmediatamente, de procesos de consulta interna; eso nos permitirá contar con algunas camas de cuidados intensivos para atender la emergencia.



En un segundo momento empezaremos a crecer en capacidad teniendo como limitante la disponibilidad de respiradores. Si bien tenemos el personal y la infraestructura, la disponibilidad de respiradores es lo que va determinar qué tanto podemos ofrecer.



¿Cuántos respiradores podemos necesitar?



Tenemos alrededor de 1.000 camas de cuidados intensivos, y eso es más que suficiente para atender la demanda normal, pero es muy probable que necesitemos crecer de manera muy importante, y esto será de la mano de la adquisición de respiradores mecánicos; en este esfuerzo estamos unidos con el Ministerio de Salud.



¿Cuántos respiradores va a necesitar Bogotá?



Hoy tenemos algo más de 1.000 y es probable que la ciudad tenga la necesidad de contar con 3.000 más.



¿Cuántas camas hay?



La ciudad cuenta con alrededor de 11.100 camas hospitalarias. De esas aproximadamente 1.000 son de cuidados intensivos con soporte respiratorio.

¿Cómo podría operar Corferias, en cuánto aumentaría la capacidad?



Estamos viendo las capacidades de expansión. Uno de los frentes de trabajo son estos, pero es todavía preliminar para darle cifras o proyecciones, porque tenemos que terminar los procesos de simulaciones matemáticas sobre cuál va a ser la demanda, y adelantar los procesos administrativos para saber dónde y cuánto vamos a crecer.



¿Cuántas personas calculan podrán necesitar hospitalización?



No sabemos exactamente cuántos números de casos vamos a tener. Nos estamos preparando de manera responsable y juiciosa para el peor escenario.

De acuerdo a la curva que planteaba la alcaldesa sobre el covid-19 y que había que buscar aplanarla, ¿cómo vamos?



En ningún caso con las medidas que hemos tomado se pretende que la curva empiece a descender, eso no va a pasar durante muchas semanas. Lo que estamos tratando de hacer es aplanar un poco la curva, o sea, que la pendiente de subida no sea tan abrupta y que los casos se distancien un poco en el tiempo, para que los sistemas sanitarios seamos capaces de responder adecuadamente.



La curva está creciendo más lentamente que si no hubiéramos hecho nada. El covid-19 nos cogió en un pico epidemiológico, con hospitales con sobredemanda… ¿cómo ha evolucionado esto?



Y hay una tercera condición que se sumó, y es la contaminación ambiental. Con la contaminación se incrementan las consultas por patologías respiratorias, los ataques por asma bronquial, las complicaciones de los pacientes comprometidos con bronquitis crónica o por enfisema, y ahora el coronavirus.



En las semanas anteriores veníamos con congestiones de los servicios de urgencias por el pico respiratorio y este fin de semana hemos tenido una disminución porque la situación de estar en casa y de no tener vehículos nos dio un pequeño respiro.

¿El promedio de casos de coronavirus representa un incremento de?



Empezamos la semana anterior con 40, 50 y 60 casos, y hoy tenemos 120 (ayer iban 170); se han duplicado nuestros casos. Tenemos que estar midiéndonos permanentemente, no tenemos como compararnos con otras zonas del mundo, cada uno tiene una curva diferente.



¿Cómo han funcionado las estrategias con la red hospitalaria privada?



En Bogotá, casi el 60 % de la oferta de camas y recursos en salud hace parte de la oferta privada, de modo que hemos trabajado de la manera más armónica. Los planes de expansión de capacidad se hacen armonizados entre público y privado.

¿Qué se hace desde la Alcaldía para que no escaseen tapabocas, guantes y otros...?



De la mano del Ministerio de Salud y el Invima, se tomaron decisiones frente a fenómenos de desabastecimiento. Hoy la situación es distinta. Es bueno decirles a las personas que el uso de guantes no protege absolutamente para nada si no estamos haciendo aseo permanente del guante.



Afortunadamente, la gente ha empezado a entender que el tapabocas solo tiene justificación para las personas que tienen problemas respiratorios, que tienen un síndrome gripa, y para aquellos que no tenemos esa condición no nos sirve.



Los laboratorios y los insumos son suficientes para procesar muestras.



Sí. Desde hace 15 días, el laboratorio distrital de salud cuenta con la tecnología suficiente para procesar las muestras, y estamos procesando la totalidad de las muestras de los pacientes de Bogotá.



¿Cuántas muestras?



Hemos pasado de las 2.800 tomadas y procesadas.



¿Qué porcentaje está resultando negativo?



La gran mayoría, por fortuna.



¿Cuántas instituciones están hoy atendiendo?



La totalidad. Habíamos planteado desde el primer círculo de atención 8 hospitales y un segundo círculo de 30 más, pero todos los hospitales y clínicas están trabajando en este momento.



¿El personal médico sí tiene los suficientes elementos de protección?



El personal de salud es el que tiene el contacto más cercano con los pacientes de covid-19 positivos. Hemos tenido la suficiente cantidad de mecanismos de protección para el personal médico y paramédico. Este fin de semana encontramos que si bien en algunos hay disminución de las existencias, ninguno se ha quedado sin métodos de protección. Tenemos que trabajar todos los días en eso.



¿Qué les recomienda a los bogotanos?



Un llamado a actuar con responsabilidad en el distanciamiento social. En la medida que actuemos con disciplina, que no salgamos a la calle sin necesidad, que seamos disciplinados, los resultados van a ser mejores. Hasta ahora, Bogotá lo ha hecho estupendamente.



¿De eso depende qué tanto se tenga que extender la cuarentena?



Sí, señor.

