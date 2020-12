Planes para disfrutar Novenas y la Navidad a cielo abierto en Bogotá

A menos de dos semanas de que se acabe 2020, la Alcaldía de Bogotá y otras instituciones aliadas, como la Filarmónica de Bogotá, han puesto a disposición de la ciudadanía varios eventos culturales para disfrutar las fiestas decembrinas.



Le contamos sobre algunos de los planes que le podrían interesar y que puede disfrutar al aire libre. Eso sí: con todas las medidas de bioseguridad.

Conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB)

Desde el 28 de noviembre la OFB inició la Filarmónica al Barrio 2020, una iniciativa para dar conciertos gratuitos en “los parques de bolsillo, las iglesias, los centros comunitarios y los espacios barriales de las 20 localidades de la ciudad”, explica la entidad en su página web.



La programación va hasta el 22 de diciembre, por lo que aún está a tiempo si quiere disfrutar de música en vivo.



Le compartimos la programación de los días restantes. Tenga en cuenta que los horarios coinciden porque al mismo tiempo se presentan agrupaciones diferentes en distintos lugares.



Jueves 17.



- Engativá, 2:00 p.m. Conjunto Afidro Coralvelpi. Carrera 78A No. 80-49.



- Santa Fe, 2:00 p.m. Barrio la Merced. Bloque Artístico Parque Nacional. / 4:00 p.m. Planetario de Bogotá.



- Usaquén, 2:00 p.m. Barrio Santa Barbara Plaza Fundacional. Carrera 6a No. 119B-05. / 3:00 p.m. Barrio Santa Barbara, Hotel W. Ak. 9 No. 115-30. / 4:00 p.m. Carrera 7 No. 115 - 60.



- Chapinero, 3:00 p.m. Plazoleta de Lourdes. Calle 63 con carrera 13.



- La Candelaria, 3:00 p.m. Plaza distrital de mercado La Concordia. Callw 12 C No. 1 - 40.



Viernes 18.



- Suba, 9:00 a.m. Fundeco. Transversal 142 No. 150 - 50 etapa 8 Bloque A Interior 17



- Bosa, 10:00 a.m. CAI Barrio Brasilia. Carrera 87 J No. 49 C- 00 sur.



- Tunjuelito, 10:00 a.m. Barrio Isla del Sol. Calle 68CB Sur No. 62 - 13. / 1:00 p.m. Parque conjunto residencial Los Almendros. Calle 65 con carrera 56B. / 4:00 p.m. Barrio Tunal. Calle 48b Sur No. 24 B - 33.



- Mártires, 11:00 a.m. Barrio Eduardo Santos. Calle 2 No. 17 A - 07. / 3:00 p.m. Barrio Santa Fe. Calle 21. No 16 - 54.



- Santa Fe, 11:00 a.m. Barrio Centro Internacional. Carrera 7 con Calle 29. / 2:00 p.m. Barrio La Merced. Bloque Artístico Parque Nacional. / 4:00 p.m. Planetario. Carrera 7 calle 26.



- Chapinero, 12:00 p.m. Zona G. Calle 66 con 7 y 5.



Sábado 20.



- Conciertos en Chapinero, Bosa y La Candelaria. Aún no se han confirmado horarios ni lugares.



Domingo 21.



- Conciertos en Chapinero. Bosa y Santa Fe. Aún no se han confirmado horarios ni lugares.



Lunes 22.



- Conciertos en Chapinero. Aún no se han confirmado horarios ni lugares.

En el marco de la misma iniciativa CityU, la ciudadela universitaria más grande de Latinoamérica, programó cuatro conciertos al aire libre en la plazoleta principal de CityU Market (calle 19 # 2A-10).



Las presentaciones comenzaron el miércoles 16 e irán hasta el sábado 19. Los tres conciertos restantes iniciarán a las 6 de la tarde. El jueves 17 de diciembre se presenta El Guty (guitarra voz y percusión), el 18 estará El Trío Nueva Imagen (tres voces con guitarras y requinto) y, para finalizar, el 19 se presentará Concierto, un cuarteto.



“En cuanto a las medidas de bioseguridad, CityU cuenta con la certificación de Icontec en operaciones bioseguras y no superarán las 20 personas por concierto en vivo, estos eventos están sujetos al cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad, distanciamiento, tapabocas y desinfección”, explicó Javier Nieto, el Gerente de CityU.

Fotografía del primer concierto hecho en CityU de Filarmónica al Barrio 2020, el miércoles 16 de diciembre. Foto: Cortesía: CityU

Caminatas en las ‘Noches de Navidad’

También puede participar en las caminatas guiadas por guías turísticos que el Distrito está realizando sin costo en las noches capitalinas y que lo llevarán a conocer de cerca el alumbrado de seis parques de la ciudad.



Estarán disponibles hasta el 23 de diciembre. “Se ejecutarán cinco recorridos diarios con un máximo de 14 personas. La cantidad de participantes se estipuló de acuerdo al protocolo de bioseguridad para ecoaventuras y caminatas”, se lee en la página web del Idrd.



Los parques a ser visitados son el Parque Nacional, el de Usaquén, el Virrey, el San Andrés, La Independencia y el de Alcalá.

El recorrido se lleva a cabo desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Puede inscribirse aquí.

Fuga navideña

El Distrito y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (Fuga) habilitó algunos parques de las localidades del centro (La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires) para presentar actividades artísticas en las noches de las novenas, aunque aclaran en su página web, que “la presente actividad es de carácter cultural y laico y no busca conmemorar ninguna actividad religiosa”.



La programación es la siguiente.



Jueves 17 de diciembre. 6:00 p.m.

Parque Central Bavaria – Carrera 13A # 31-17

Balthvs Fusion (Localidad Santa Fe)

Escuela de formación Artística (Los Mártires)



Viernes 18 de diciembre. 6:00 p.m.

Parque cancha Egipto, Calle 7 con carrera 2

Grupo de Niños Formación-FUGA. Obra: ‘Papucho, la Navidad debe continuar’

Agrupación de Rap Embera Warra (Los Mártires)



Sábado 19 de diciembre. 6:00 p.m.

Parque La Perseverancia - Calle 32 con carrera 4

Luis Eduardo Torres Guarnizo. Rumba Rock Flamenco (La Candelaria)

Grupo Binyet Oboyejuam (Alegría de luna llena) (Santa Fe)



Domingo 20 de diciembre. 4:00 p.m.

Media Torta Barrio Girardot - Calle 2 con carrera 3 Este

Grupo: Mamarracho fiesta casera payasa. Obra: ‘María Candela y el Niño Divino’ (La Candelaria)

Colectivo Intercultural (La Candelaria)

Urbanismos Tácticos FUGA



Lunes 21 de diciembre. 6:00 p.m.

Plazoleta La Alameda - Calle 23 con carrera 13

Fundación Teatro de Títeres El Guiño del Guiñol. Obra de teatro y títeres ‘El último árbol’

Grupo de Niños Formación-FUGA. Obra: Papucho, la Navidad debe continuar



Martes 22 de diciembre. 6:00 p.m.

Parque Las Cruces - Carrera 8 con calle 2

Fundación Teatro de Títeres El Guiño del Guiñol. Obra de teatro y títeres ‘El último árbol’

Colectivo Rimas en Paz (Idipron)



Miércoles 23 de diciembre. 5:00 p.m.

Parque El Vergel - Calle 1H con carrera 21

Grupo Tecal. Obra: Posadas navideñas (Los emigrantes) Auto sacramental popular y criollo)

Grupo de Niños Formación-FUGA. Obra: ‘Papucho, la Navidad debe continuar’.

Colectivo Rimas en Paz (Idipron)

Bicipaseos navideños

Los domingo 20 y 27 de diciembre se realizarán ciclopaseos con los aprendices de la Escuela de la Bicicleta. Los eventos se harán de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El 20 en las ciclorrutas de Kennedy y Engativá, y el 27 solo en las de Engativá.



Puede unirse a los paseos reconociendo a los aprendices que tendrán identificaciones navideñas.

Open Skate Christmas 2020

El 26 y 27 de diciembre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) realizará una feria deportiva. El 26 se realizará en el Parque Zonal Fontanar del Río, Suba, y el 27 en el Parque Metropolitano Tercer Milenio, Santa Fe.



La jornada está enfocada en los ‘skaters’ quienes tienen tiempo para inscribirse hasta el 25 de diciembre. En caso de ser menor de edad, el deportista deberá presentarse con un adulto responsable.



“Durante la Jornada se realizarán diferentes actividades relámpago de habilidades específicas, en varias zonas de los 'skatepark'”, explica en su página web el Idrd. Los inscritos ganarán premios. ¿La única condición? Vestir algo representativo de la Navidad.



En simultánea se celebrará una feria de emprendimiento de las marcas más reconocidas de la industria del skateboarding.

