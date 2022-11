El pasado jueves en la noche, en el barrio Tintalito, en la localidad de Kennedy, una mujer fue insultada y apuñalada por un hombre, al parecer, por su condición sexual. Debido a las heridas, la víctima fue hospitalizada, y estuvo entre la vida y la muerte.



(Le puede interesar: Madre de la menor de dos años asesinada en pagadiario fue enviada a la cárcel)

Nidian Chala, de 44 años, quien es lesbiana y fue agredida, denunció que una persona homofóbica la estaba persiguiendo por su forma de vestir y su orientación sexual. Los hechos ocurrieron cuando ella entró a una panadería y un sujeto la encara y la apuñala varias veces.



Según cuenta la mujer cuando ella iba hacía la panadería la estaban persiguiendo dos personas que ella nunca había visto que le gritaban 'maldita loca', y luego sintió que le tiraron algo por la espalda, y entro al lugar para pedir ayuda.



"Yo entré a la panadería y realmente nadie me prestó auxilio, luego me miraron y me preguntaron si me habían hecho algo, yo solo me metí la mano y cuando la saco la tenía llena de sangre", dijo Chala.



Luego de eso, cuenta que alcanzó a caminar dos cuadras y un muchacho que es reciclador y tiene una camioneta, le dio auxilio y la llevó a que me prestaran los primeros auxilios, y luego fue trasladada al hospital de Kennedy.



"Allá me colcoaron un tubo de tórax y me hicieron cirugía para repararme el diafragma porque la segunda puñalada me hundio el diafragma y me alcanzó a perforar el hígado. La primera que me dieron fue en el seno", contó la mujer a CityTv.

Adicional, Nidian aseguró que no es el primer caso de homofobia al que se enfrenta, "Yo soy lesbiana, no quiero mojar pantalla, lo único que quiero es que se haga justicia", dijo.



Cabe mencionar que la hermana de la víctima pidió ayuda a la policía, pero no le fue muy bien, y es la hora que no las han ayudado.

​

La víctima y su hermana recharazon este acto de violencia, y asimismo, todos los que sean hacía las mujeres. Además, la afectada pide a la policía que le reciban la denuncia y que capturen a esos dos hombres que por poco le quitan vida.



REDACCIÓN BOGOTÁ